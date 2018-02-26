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Tayyar: Soylu istifa etmeyecek, Erdoğan arkasında
AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar dün yaptığı konuşmayla istifa edeceği iddia edilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında kişisel Twitter hesabından bir tweet attı. Tayyar, "Soylu istifa edecek veya görevden alınacak diye bekleyenlere kötü haberim var. Bakan yerinde, Reis'in desteği arkasında" dedi.
AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar dün yaptığı konuşmayla istifa edeceği iddia edilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında kişisel Twitter hesabından bir tweet attı. Tayyar, "Soylu istifa edecek veya görevden alınacak diye bekleyenlere kötü haberim var. Bakan yerinde, Reis'in desteği arkasında" dedi.
Soylu'nun Trabzon'da yaptığı konuşmasında bazı ifadeler 'veda' olarak yorumlanmıştı.
Soylu, memleketi Trabzon'da AK Partililere yaptığı konuşmada, "Eğer, sıkıntıda olduğunuz görülüyorsa geri çekilmekten hiçbir zaman vazgeçmeyin. Geri çekilmek de bir erdemdir. Hangi görevde olursam olayım Recep Tayyip Erdoğan'ın neferi olarak hayatıma devam edeceğim. Hakkınızı helal etmenizi diliyorum" demişti.
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