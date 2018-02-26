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Ağrı'da kamyonun çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Ağrı'da kamyonun çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
26 Şubat 2018 15:34
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Ağrı'da kamyonun çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Ersin Özmen yönetimindeki İl Özel İdaresine ait 04 DD 269 plakalı kamyon, Fevzi Çakmak Mahallesi Atatürk Caddesi'nde Muhammed Taşdemir'e (7) çarptı.

Kamyonun arka lastiği altında kalan Taşdemir olay yerinde hayatını kaybetti.

Taşdemir'in cesedi olay yeri incelemesinin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Ağrı Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
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