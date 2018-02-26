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Ağrı'da kamyonun çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Ağrı'da kamyonun çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Ersin Özmen yönetimindeki İl Özel İdaresine ait 04 DD 269 plakalı kamyon, Fevzi Çakmak Mahallesi Atatürk Caddesi'nde Muhammed Taşdemir'e (7) çarptı.
Kamyonun arka lastiği altında kalan Taşdemir olay yerinde hayatını kaybetti.
Taşdemir'in cesedi olay yeri incelemesinin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Ağrı Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
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