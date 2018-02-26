Hanım istemiyor diyen vekiller modaya direniyor

AK Parti milletvekillerinin büyük çoğunluğu "sünnet" olarak kabul edilen "kısa bıyık ve sakal" kuralına uymaya başlayınca, grubun görüntüsü değişti.

Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre, yıllardır sakalsız ve bıyıksız olarak tanınan tecrübeli siyasetçilerin yanı sıra genç-yaşlı yeni vekiller de bu modaya uymaya başlayınca AK Parti sıralarındaki simalar tanınamaz hale geldi.

Başlangıçta güvenlik görevlilerini de zorlayan bu tabloda, vekillerin Meclis albümüne giren ilk fotoğraflarıyla grup salonundaki son görüntüleri yan yana konulduğunda değişimin boyutları daha çarpıcı şekilde ortaya çıkıyor. Sonradan sakal bırakınca tanınmayacak kadar değişen simalar arasında partinin ileri gelen isimleri de bulunuyor. Bir kısmı hac ve umre ziyaretlerinin ardından sakal bırakan vekillerin yaşını da ele veren yeni akım, grup başkanlığından kabineye kadar yönetim kademesinde de yerleşti.

BİR GRUP VEKİL "HANIM İSTEMİYOR" DİYE MODAYA DİRENİYOR

Deneyimli grup başkanvekillerinden Mustafa Elitaş'ın ardından genç isimlerden Grup Başkanvekili Bülent Turan da sakal bırakan AK Partililer arasına girdi. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ise seneler sonra ince bıyıktan sakala geçen siyasetçiler arasında yer aldı. AK Parti Grubu'ndaki sakal modasına rağmen azınlıkta kalan bir grup milletvekili ise "Hanım istemiyor" diyerek yeni modaya direniyor.