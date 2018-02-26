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Bitlis'te PKK'nın kullandığı 7 sığınak bulundu

Bitlis'te güvenlik güçleri tarafından sürdürülen operasyonlarda, terör örgütü PKK'nın kullandığı 7 sığınak bulunarak imha edildi. Sığınaklarda el yapımı patlayıcı, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, elektrik kablosu, yaşam malzemesi ve örgütsel döküman ele geçirildi
26 Şubat 2018 15:54
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Bitlis'te PKK'nın kullandığı 7 sığınak bulundu

Bitlis Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kırsal bölgede terör örgütünün kış üslenmesine yönelik olarak sürdürdüğü operasyonlarda, son bir hafta içerisinde teröristlerin kullandığı 7 sığınak tespit edildi.

Sığınaklarda yapılan aramalarda 7 el yapımı patlayıcı, 760 kilogram amonyum nitrat, 8 mutfak tüpü, 2 bin 965 metre elektrik kablosu ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler, uzman ekipler tarafından konrollü bir şekilde imha edililip, sığınaklar kullanılamaz hale getirildi. Bölgede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların sürdüğü belirtildi.

Özcan ÇİRİŞ

Doğan Haber Ajansı
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