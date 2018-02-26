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Cumhurbaşkanı Erdoğan Serrac'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ı kabul etti.
Beylerbeyi Sarayı'nda basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık bir saat sürdü.
Hatice Şenses Kurukız
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