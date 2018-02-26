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Yumrukla arkadaşını öldüren sanığa 3 yıl hapis
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, yumruk darbesiyle arkadaşının ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, yumruk darbesiyle arkadaşının ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanık İbrahim C. ve ölen Garip Bilge'nin yakınları hazır bulundu.
Sanık İbrahim C, ifadesinde, arkadaşının ölümünden dolayı bir yıldır hapis yattığını ve önceki celse tahliye edildiğini anımsattı. Olaydan dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirten C, beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, sanığa "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.
- Olay
İddiaya göre, çiftçilikle uğraşan İbrahim C, 27 Ağustos 2016'da bir eğlence merkezinde birlikte alkol aldığı arkadaşı Garip Bilge ile tartışmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu arkadaşının yumruğuyla düşüp fenalaşan Bilge, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Olayın ardından gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan İbrahim C, yaklaşık bir yıl cezaevinde kaldıktan sonra, önceki celse Adli Tıp Kurumundan Bilge'nin, "alkol sebebiyle sinir sistemi boşalması ve solunumun durması" nedeniyle öldüğüne dair raporun mahkemeye gelmesiyle tahliye edilmişti.
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