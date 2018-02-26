Cinayet sanığı polis memuruna 25 yıl hapis

İzmir'in Urla ilçesinde tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan polis memuruna 25 yıl hapis cezası verildi.

İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ural Çetin, taraf avukatları ile öldürülen Hamit Öncü'nün anne ve babası katıldı.

İddia makamı, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılması yönünde esasa ilişkin mütalaa verdi.

Öncü'nün annesi Nurhan Öncü, şikayetçi olduğu sanığın "en ağır" şekilde cezalandırılmasını istedi.

Ural Çetin, bir başkasının işlediği suç nedeniyle iki yıldan beri cezaevinde olduğunu iddia ederek, "Bu suçla irtibatım yok. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdığı Çetin'in duruşma ve geçmişteki iyi halini göz önünde bulundurarak cezasını 25 yıla indirdi.

- Olay

İzmir'in Urla ilçesinde Nisan 2016'da meydana gelen olayda, Aydın'da görev yapan polis memuru Ural Çetin, Çeşmealtı mevkisinde deniz kenarındaki otomobilinin yanına aracını park eden Hamit Öncü ile tartışmış, tartışmanın büyümesi üzerine aracının bagajından av tüfeğini alarak Öncü'ye ateş etmişti. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Öncü hayatını kaybetmiş, Çetin ise olayın ardından tutuklanmıştı.

Olayı soruşturan cumhuriyet savcısı, Çetin hakkında "kasten adam öldürme" suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle dava açmıştı.