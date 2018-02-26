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Sanatçılar Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarında Orhan Gencebay, Ajda Pekkan, İbrahim Tatlıses, Yavuz Bingöl, Hülya Koçyiğit'in de bulunduğu sanatçıları Beylerbeyi Sarayı'nda kabul etti. Kabulde, sanatçılar Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orhan Gencebay, Ajda Pekkan, İbrahim Tatlıses, Yavuz Bingöl, Hülya Koçyiğit, Cengiz Kurtoğlu, Hasan Kaçan, Cemal Hünal, Kadir Çöpdemir, Sibel Can, Serdar Gökhan, Burak Hakkı, Demet Tuncer, yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ ve Osman Soykut'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Beylerbeyi Sarayı'nda basına kapalı gerçekleştirilen kabulde sanatçılar, özellikle Zeytin Dalı Harekatı ve terörle mücadelede görev alan güvenlik güçlerine verdikleri desteği ifade etti.
Sanatçılar kabulde, Türkiye'nin devleti ve milleti ile bütün zorlukları aşabilecek kudret ve iradeye sahip olduğunu belirtip, bu vesileyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.
Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bulundu.
Hatice Şenses Kurukız
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