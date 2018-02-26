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Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Erzincan'da, minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Kemal Gürpınar'ın (49) kullandığı plakası belirlenemeyen motosiklet, Yeni Çevre Yolu Kemah Kavşağı'nda dönüş yapmak istediği sırada Serafettin Öztürk (47) idaresindeki 34 PNZ 26 plakalı minibüsle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet hurdaya dönerken sürücü Gürpınar ağır yaralandı.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Kemal Gürpınar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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