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Erdoğan, konvoyunu durdurup küçük kızla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'na giderken kendisine seslenen küçük kız için konvoyunu durdurdu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'na gitmek üzere Kısıklı'daki evinden saat 14.00 sıralarında ayrıldı.
Bu sırada konvoyunu durduran Erdoğan, komşusu olduğu öğrenilen minik bir kız çocuğu ile sohbet etti. Kız çocuğuna hediye veren Erdoğan, daha sonra tekrar Beylerbeyi Sarayı'na doğru hareket etti.
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