Bu ilin otogarı, kendi elektriğini üretecek

Ordu'da yapımı devam eden şehirlerarası otobüs terminali, güneş enerji sistemiyle kendi elektriğini üretebilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin ulaşım ağının rahatlamasına yönelik planlanan yeni toplu ulaşım sisteminin kısa süre önce hizmete sunulduğunu anımsattı.

Şehir trafiğinde yoğunluk oluşturan ilçe minibüslerini de tek çatı altında toplayacaklarını belirten Yılmaz, bu araçların da yer alacağı Altınordu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde inşaat çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi.

Yılmaz, yeni otobüs terminalinde bağlantı yollarının açıldığını, temel imalatın tamamlanmasının ardından çelik konstrüksiyon monte çalışmasına geçildiğini anlattı.

Yılmaz, 25 milyon lirayı bulacak projenin, 2019 yılının ilk aylarında hizmete gireceğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Toplam 22 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen yeni terminalimiz ile kentimizin uzun yıllar beklediği önemli bir hizmeti daha hayata geçirmiş olacağız. 3 bin 177 metrekarelik terminal binasından oluşan projede, 18 kırsal terminal park alanı, 32 otobüs park alanı, 54 minibüs park alanı, 16 midibüs park alanı, 90 araçlık kapalı otopark, 60 araçlık açık otopark, 28 peron, 2 kafeterya ve 6 dükkan bulunuyor."

Yeni otogarın kendi enerjisini üretecek örnek bir proje olarak da gösterildiğine dikkati çeken Yılmaz, "Hayata geçireceğimiz proje, standardı yüksek güneş panelleri ile yıllık tahmini 322 bin kilovat elektrik üretecek. Bu kapsamda, güneş enerjisi sistemiyle kendi elektriğini üretecek, ısı pompasıyla ısıtma ve soğutma sistemini sağlayacak çevre dostu bir bina kurgulandı." dedi.