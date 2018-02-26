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Orgeneral Akar sınır hattında
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hatay'da sınır birliklerini denetliyor. Harekatın 38. gününde 2059 terörist etkisiz hale getirilirken Orgeneral Akar ve kuvvet komutanları sınır birliklerine çıkarma yaptı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı devam ederken Hatay'da sınır konuşlanan birliklerini denetliyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı başarılı bir şekilde sürdürüyor.
Teröristlerin Türkiye sınırı ile bağlantısını tamamen kesen TSK, Afrin merkezine doğru hızlı bir şekilde ilerliyor.
KOMUTANLAR SINIRDA
Harekatın 38. gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2059'a ulaşırken, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları sınır birliklerini denetlemek için Hatay'a gitti.
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