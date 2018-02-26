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Erdoğan'dan Soylu yorumu... Ahlaksız troller rahatsız ediyor

Erdoğan, "Ahlaksız troller bizi ciddi manada rahatsız ediyor. Bakan Soylu ile ben de görüştüm. İstifa söz konusu değil. Türkiye'yi bu ahlaksız troller değil biz idare ediyoruz" ifadesini kullandı.
26 Şubat 2018 16:48
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Erdoğan'dan Soylu yorumu... Ahlaksız troller rahatsız ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda Cezayir'e hareketinden önce açıklama yaptı.

3 ülkeyi kapsayan ziyaretinde Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Cezayir'le ilişkilerimizi askeri, savunma sanayi ve kültürel alanda güçlendirmek istiyoruz. Hem ikili münasebetlerimizi hem de bölgesel konuları ele alacağız. Cezayir'in ardından Moritanya'ya geçeceğim, uzun zamandır bu ziyareti yapmayı çok arzuladım ama şimdi gerçekleştiriyoruz. Moritanya'ya Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaret olacaktır. Ardından ise Senegal'in başkenti Dakar'a bir ziyarette bulunacağım.

Son ayağında ise Mali'ye geçeceğim. Bu da Cumhurbaşkanı seviyesinde ilk resmi ziyaret olacaktır. 14. yüzyıla dayanan tarihi bağları canlandıracağına inanıyorum. İç sorunlarımızla uğraşmaktan diğer kıtalara açılma fırsatı bulamadık. Son 15 yılda süreci hızlandırarak devam ettiriyoruz. Afrikalı kardeşlerimizle kucaklaştık, hasret giderdik. Bugün 5 bine yakın Afrikalı öğrenci ülkemizde eğitim öğretim görüyor.

SALİH MÜSLİM'İN YAKALANMASI

Konuyla ilgili olarak gerek Dışişleri Bakanımız, gerek Adalet Bakanımız yakın bir takipte, konuyu bir defa adım adım izliyorlar. Malum konunun Interpol ayağı var, konunun tabi oradan istenmesi ayağı var. Bütün bu çalışmaları Dışişleri Bakanımız ve Adalet Bakanımız müşterek yaptıkları çalışmalarla takip ediyorlar. Orayla da gerekli görüşmeleri yapmak suretiyle bir yanlışa düşülmemesi noktasında adımlar atılıyor.

BAKAN SOYLU'NUN AÇIKLAMALARI: İSTİFA MI EDECEK?

Bu söylenenler veya bu biraz belki ifadem ağır olacak ama ahlaksız troller vasıtayısla yapılanlar bizleri rahatsız etmektedir. İçişleri Bakanımızın konuşmasında belli bir yerinde bir duygusallık olabilir ama ben de kendisi ile dün görüştüm, böyle bu trollerin yapmış olduğu açıklamalardaki bu tür kabine revizyonu söz konusu değil. Bunlarla alakalı hiçbir şey söz konusu değil.. İstifası vs. asla söz konusu değil. Bu trol ahlaksızlıkları ülkemizin kendi içindeki birlikteliğini bozmaya yönelik atılan adımlardır.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün katıldığı AK Parti Ortahisar İlçe Gençlik Kolları Kongresi'nde gençlerden helallik istedi ve "Bunları belki size son kez söylüyorum. Eğer, sıkıntıda olduğunuz görülüyorsa da geri çekilmekten hiç bir zaman vaz geçmeyin. Geri çekilmekte bir erdemdir; Geri adım atmakta bir erdemdir. Recep Tayyip Erdoğan'ın neferiyim. Recep Tayyip Erdoğan'ın neferi olarak hayatıma devam edeceğim. Beni hatırlayacağınız zaman bu dergaha eğri odun yanlış odun taşımaz diye, hatırlayın" demişti.


Erdoğan'dan Soylu yorumu... Ahlaksız troller rahatsız ediyor
Memurlar.Net
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