|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Sosyal medyadan veda etti, göğsünden vurulmuş olarak bulundu
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bir posta dağıtıcısı, göğsünden av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu
Evli ancak ailesinden ayrı yaşadığı öğrenilen 50 yaşındaki Ömer Ü'nün PTT lojmanında tek başına yaşadığı, sabah saatlerinde işe gitmeyince mesai arkadaşları tarafından arandığı bildirildi. Ancak ısrarlı aramalara rağmen telefonu cevap vermeyince, mesai arkadaşları bu kez polise haber verdi.
Bunun üzerine Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Ömer Ü'nün PTT lojmanındaki dairesine girdiklerinde, cansız bedeni ile karşılaştı. Av tüfeğiyle göğsünden vurulmuş bir halde koltukta yatar halde bulunan Ömer Ü'nün cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
3 gün sonra doğum gününü kutlaması beklenirken, bir anda ölüm haberini alan Ömer Ü'nün mesai arkadaşları yasa boğuldu. Son dönemlerde ekonomik sıkıntıları olduğu öğrenilen Ömer Ü'nün önceki gece sosyal paylaşım sitesinde, 'Beni tanıyan bütün arkadaşlardan helallik isteyebilir miyim? Benden yana bir hakkım varsa helal olsun' yazdığı belirlendi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.
Suat Salgın
Bu haber 2,407 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Zina yasağı yeniden gelmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI