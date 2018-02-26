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Çeyrek altın ne kadar?
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,43 artışla 162,70 liradan tamamladı
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 267,00 lira, Cumhuriyet altını 1.089,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,43 yükselişle 162,70 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
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