Kırklareli'deki FETÖ'nün 'adliye yapılanması' davalarında karar çıktı

Kırklareli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ''adliye yapılanması'' dosyasından ayrılan aralarında örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddia edilenlerin ve itirafçının da bulunduğu 4 sanıktan 3'üne 6 yıl ile 2 yıl arasında hapis cezası verildi

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde, "terör örgütü üyeliği" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından yargılanan tutuklu sanık Fatih Şükrü Gökçek, "terör örgütü üyeliği" suçlarından yargılanan tutuklu sanık Hüsamettin Tursun ve Onur Eci, huzurda tutuksuz yargılanan itirafçı S.Ç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak ayrı ayrı yargılandı.

Duruşmalar tutuklu sanık Gökçek'in yargılamasıyla başladı.

Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe kararda Gökçek'e hakkında yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle "nitelikli dolandırıcılık" suçundan beraat ettiğini "terör örgütü üyeliği"nden 6 yıl 3 ay hapis cezası verildiğini açıkladı. Diğer duruşmada "Terör örgütü" suçundan yargılanan Tursun'a ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildiği bildirildi. Gökçek ve Tursun hükümle beraber tahliye edildi.

Tutuksuz yargılanan itirafçı S.C'ye ise "terör örgütü üyeliği"nden 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası ile "kamu kurumu ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Dosyası ayrı görülen diğer sanıklardan tutuklu Onur Eci'nin yargılandığı davanın duruşması ise eksiklikler tamamlanmadığı ve dinlenmemiş tanıklar olduğu gerekçesiyle ertelendi.