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Adana'da 25 FETÖ sanığının yargılanmasına devam edildi
Haklarında dava açılan 11'i tutuklu 25 sanığın yargılanmasına devam edildi
Adana'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan örgütün özel eğitim kurumlarında yönetici, öğretmen ve farklı birimlerde çalışan 11'i tutuklu 25 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Erdoğan Akış, Esat Aytan, Ferman Kurt, Mustafa Güngör, Özgür Şeker, Selim Koyuncu, Fatih Mustafa Dikmen, Hasan Buğday, Siraç Coşkun, Zübeyir Doğan ve Zafer Özdemir katıldı.
Bazı tutuksuz sanıklar ile sanık avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada söz hakkı verilen sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.
Telefonlarında ByLock tespiti yapılan sanıklar da programı kullanmadıklarını öne sürdü.
Mahkeme heyeti, sanıklar Aytan, Doğan, Coşkun, Dikmen, Akış ve Kurt'un, yurt dışı çıkış yasağı ve bağlı bulundukları kolluk birimine imza atma şartlı adli kontrolle tahliyesine karar verdi.
Diğer tutuklu sanıkların ise mevcut durumlarının devamı kararlaştırıldı.
Duruşma eksikliklerin giderilmesi için 20 Nisan'a ertelendi.
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