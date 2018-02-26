Afyonkarahisar'da halk otobüsleri seferlerine son verdi

Faaliyetlerine son veren halk otobüsü firması, bir yazılı açıklama ile bunu kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamada, "2015 yılı itibari ile Afyonkarahisar Belediyemizden 60 asil 6 yedek araçla halk otobüsü işine büyük bir heyecanla başladık. İlk ay çıkartılan bilanço zararla başladı, zararla devam etti. Bunun pek çok sebepleri var. Belli yoğun saatlerin dışında araçlarımız kapasitesinin çok altında yolcu taşımaktadır. Vatandaşın şehir içi ulaşıma talepleri azalmıştır. Bizim kayıtlarımızdaki taşıdığımız yolcu sayısındaki miktardan da ortaya çıkmaktadır. Şuan bizim yolcu ortalamamız günlük 12 bin civarındadır. Zararımızdaki en önemli etken 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza ücretsiz seyahat hakkı tanısan yasa olmuştur.

Günlük taşıdığımız ücretsiz yolcu sayısı 4 binin üzerinde dolayısıyla aylık 120 bin yolcu yapmakta bununda maddi karşılığı 240 bin TL'dir. Buna karşılık aylık toplamda 60 araç için sadece 36 bin TL destek parası alabiliyoruz. Dolayısıyla 65 yaş ve üzerine tanınan bu hak ülke genelindeki halk otobüsü işini yapan tüm esnafı zor duruma düşürmüş bu haktan yararlanan insanlarla karşı karşıya getirmiştir. Bir de buna gün içerisinde 18-20 defa araçları gereksiz yere kullananlar, personel maaşı artı SGK'lar, araçların yüksek bakım maliyetleri, MTV, Kasko, Trafik sigortası maliyetleri, akaryakıt giderleri, belediyeye ödediğimiz sözleşme gereği aylık 95 bin TL, araçların vize maliyetleri gibi büyük miktardaki giderleri vardır.

Bu durumda gelirlerimiz giderlerimizi karşılamamaktadır. Ne yazık ki büyük emellerle kurduğumuz şirketimizin faaliyetlerini sonlandırma noktasına geldik. Tasarruf tedbirleri almak adına ne varsa yapmamıza rağmen zararı kara çeviremedik. Kamuoyu tarafından yanlış anlaşılmasın biz AFSU A.Ş'yi battığı için değil, bu şartlarda daha fazla götürmek istemediğimiz için noktayı koymak istedik. 340 ortağı olan böyle bir şirket batmaz. Tüm çalışanlarımıza ve en önemlisi de hizmet etmekten onur duyduğumuz Afyonkarahisar halkına sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Kartlara yüklenen paraların 1 ay içerisinde şirkete gelinerek halkımıza ödenecek olup yarın itibari ile araçlar son sefere çıkacak" denildi.