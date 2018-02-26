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Bodrum'da muhtarın ev ve aracı kurşunlandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir muhtarın evi ve aracına kimliği belirsiz kişilerce ateş edildi
Alınan bilgiye göre, Pınarlıbelen Mahalle Muhtarı Mehmet Karaman, evinde oturduğu sırada duyduğu silah sesleri üzerine dışarı çıktı.
Dışarıda kimseyi göremeyen Karaman, aracında ve evinin duvarlarındaki kurşun izlerini fark etti.
Karaman'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, çok sayıda kurşunun isabet ettiği ev ve araçta inceleme yaptı.
Jandarma, Karaman'ın şikayetçi olduğu 2 kişiyi yakalamak üzere çalışma başlattı.
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