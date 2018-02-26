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Kız çocuklarının cinsel istismara uğradığı çiftliğe operasyon

İstanbul Ataşehir'de, yurttan kaçan yaşı küçük kız çocuklarının zorla tutulduğu ve cinsel istismara uğradıkları iddia edilen çiftliğe yönelik operasyonla ilgili açıklama yapıldı
26 Şubat 2018 18:44
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Kız çocuklarının cinsel istismara uğradığı çiftliğe operasyon

İstanbul Ataşehir'de, yurttan kaçan yaşı küçük kız çocuklarının zorla tutulduğu ve cinsel istismara uğradıkları iddia edilen çiftliğe yönelik operasyon yapıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosundan yapılan açıklamada, A.S'nin yurttan kaçan çocukları Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde tuttuğu, çocuklara karşı cinsel istismarda bulunduğu ve tehditle yanında tuttuğuna dair bir ihbarda bulunulması üzerine, ihbarın emniyet görevlilerince değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, yurttan kaçarak şüphelinin temin ettiği yerlerde kaldığı yaşı küçük kız çocuklarının vermiş olduğu ifadeler neticesinde tespit edilen adreslerde alınan arama kararları sonrası gerekli incelemelerin polis ekiplerince yapıldığı, 21 Şubat'ta şüpheli A.S ile Afganistan uyruklu S.R ve kayıp olarak aranan yaşı küçük bir kız çocuğunun bulunduğu ifade edildi.

Yabancı uyruklu kişinin ifadesi alındıktan sonra gerekli idari işlerin yapıldığı aktarılan açıklamada, yaşı küçük kız çocuğunun Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı bir kuruma yerleştirildiği ve şüpheli A.S'nin ise gözaltına alındığı aktarıldı.

Açıklamada, arama yapılan adreslerde ele geçirilen pompalı tüfek, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişeğe de el konulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, şüpheli A.S'nin savcılıktaki ifadesinin ardından, "ruhsatsız silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kalma", "silahlı tehdit", "çocuğun cinsel istismarı" ve "şantaj" suçlarını işlediği iddiasıyla nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği ve sevk edildiği suçlardan mahkemece tutuklanmasına karar verildiği belirtilerek, soruşturmanın kapsamlı olarak devam ettiği kaydedildi.

ŞÜPHELİ A.S'NİN EMNİYETTEKİ İFADESİ

Bu arada, şüpheli A.S'nin emniyetteki ilk ifadesinde, kimseyi silah zoruyla tehdit etmediğini, küçük kız çocuklarına yönelik herhangi bir cinsel istismarda bulunmadığını, çocukların kendi rızalarıyla yanına geldiklerini ve kalacak yerleri olmadığından kendisinin de onları misafir ederek yardımcı olduğunu ileri sürdüğü öğrenildi.

Ayrıca, tespit edilen adreslerde yapılan aramalar sırasında bulunan 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör, 84 mermi, 1 pompalı tüfek ve 66 fişeğin kendisine ait olduğunu kabul eden şüpheli A.S'nin, aramalar esnasında ele edilen ve muşta diye tabir edilen yaralayıcı aletin kendisine ait olmadığını ifade etti kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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