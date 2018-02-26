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Orgeneral Akar'dan Afrin açıklaması

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Teröristler ve destekleyen dış güçler hezimete uğratılacak. Temizlenen bölgelerde insanlar evlerine dönmeye başladı" dedi
26 Şubat 2018 18:50
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Orgeneral Akar'dan Afrin açıklaması

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları, Hatay'da bulunan ve Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli çeşitli karakol, birlik, ordu ve tugay komuta yerleri ile TSK Sağlık Komutanlığı Seyyar İlk Yardım Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte bugün Hatay'da bulunan ve Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli çeşitli karakol, birlik, ordu ve tugay komuta yerleri ile TSK Sağlık Komutanlığı Seyyar İlk Yardım Hastanesinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Birliklere ait komuta yerlerinde birlik komutanları ve personelle bir araya gelen Orgeneral Akar, başarıyla sürdürülen "Zeytin Dalı Harekatı" hakkında bilgi ve brifing aldı.

"Teröristler ile bunları destekleyen dış güçler mutlaka hezimete uğratılacak"

Orgeneral Akar denetlemeler sırasında, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak maksadıyla; karada, denizde ve havada, vatanın her köşesinde, mücadelenin dün olduğu gibi bugün de azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. Akar, "Bu anlayışla tüm personel, silah, araç ve gereçlerin en etkin şekilde kullanılması için azami gayret gösterildiğini, Zeytin Dalı Harekatı ile sadece PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütünün değil aynı zamanda DEAŞ terör örgütünün de etkisiz hale getirilmesinin hedeflendiğini, terör örgütü tarafından zulme uğradıkları fotoğraf ve görüntülerle sabit olan Suriyeli kardeşlerimizin harekatın ilerlemesiyle baskı ve zulümden kurtarıldıklarını, teröristlerden temizlenen bölgelerde yaşayan insanların güvenle evlerine dönmeye başladıklarını, Afrin'de bulunan ve menşei ne olursa olsun bölgeye dışarıdan getirilen tüm teröristler ile bunları destekleyen dış güçlerin mutlaka hezimete uğratılacağını ve kaçınılmaz hazin sonun kendilerini beklediğini" ifade etti.

Zeytin Dalı Harekatı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu ile birlikte yürütüldüğünü belirten Orgeneral Akar, "BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan 'Meşru Müdafaa Hakkı' ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız doğrultusunda yürütüldüğünü, kullanılan silah ve mühimmat dahil tüm faaliyetlerin BM kararları doğrultusunda uluslararası hukuka, terörle mücadele esaslarına uygun olarak ve tamamen meşru zeminlerde sürdürüldüğünü, geçmişte olduğu gibi bugün de kendisine duyduğu öz güven ile bütün faaliyetlerin şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü, şanlı tarihimiz ve kültürümüz ile ahlaki değerlerimiz gereği sivil ve masum insanların dokunulmaz olduğunu, bu konuda her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğini, 'Afrin Afrinlilerindir' gerçeğinden hareketle Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak harekatın başarılı bir şekilde devam ettiğini" vurguladı.

Akar, açıklamalarının devamında şunları kaydetti:

"Şanlı tarihimize ve milli örf ve adetlerimize yaraşır şekilde duygu yüklü mektup, mesaj, bağış ve hediyelerle, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kahraman Mehmetçiğimizin maneviyatının, moral ve motivasyonunun en üst seviyelere çıkmasına katkı sağlayan saygıdeğer kişilere, özel ve kamu kurum ve kuruluşlarına ve aziz milletimiz ile Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının kıymetli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine verdikleri destek ve duydukları güvenden dolayı saygı ve şükranlarını sunuyorum. Bu vesile ile vatan, millet, bayrak ve tüm kutsal değerlerimiz uğruna hayatlarını gözünü kırpmadan feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, çatışmalarda yaralanan kahraman gazilerimize acil şifalar, şehit ve gazilerimizin değerli ailelerine sabır temennilerinde bulunuyorum."
İhlas Haber Ajansı
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