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'FETÖ'ye himmet' davasında ara karar
FETÖ'ye finansman sağlayıp örgüt adına himmet topladıkları ve kurdukları şirketlerde usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle Boydak Holding ve Kaynak Holding eski yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 21'i tutuklu, 137 sanığın yargılandığı davada 4 tutuklu sanık tahliye edildi
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansman sağlayıp örgüt adına himmet topladıkları ve kurdukları şirketlerde usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle Boydak Holding ve Kaynak Holding eski yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 21'i tutuklu, 137 sanığın yargılandığı davanın yedinci duruşması tamamlandı.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada tutuklu 21 sanık ve avukatı tahliyeye ilişkin talepte bulundu.
Bir kısım tutuksuz sanık avukatu ise müvekkilleri hakkında bulunan adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını istedi.
Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı ise mevcut delil durumunu gerekçe göstererek tutuklu sanıkların bu hallerinin devamı yönünde karar verilmesini talep etti.
Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu 4 sanığın tahliyesine karar verdi.
Tutuklu 17 sanığın bu hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 19 Haziran'a erteledi. Heyet duruşmanın 29 Haziran'a kadar aralıksız devam etmesine hükmetti.
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