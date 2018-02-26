|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Gülbaba'da tank atışları başladı
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'e yönelik başlatılan operasyon birçok cepheden devam ederken, Gülbaba bölgesinde konuşlu birçok tank akşam saatlerinde Darmık Dağı arkasındaki bölgeleri vurdu.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'e yönelik başlatılan operasyon birçok cepheden devam ederken, Gülbaba bölgesinde konuşlu birçok tank akşam saatlerinde Darmık Dağı arkasındaki bölgeleri vurdu.
Kilis'e bağlı Gülbaba bölgesinde sabah saatlerinden itibaren sessizlik hakim iken, akşam saatlerinde karakollarda bulunan tank ve fırtına obüs topları Darmık Dağı arkası ve Bülbül tepesindeki YPG mevzilerini vurdu.
Yoğun yağış ve sise rağmen ardı ardına ateşlenen toplarla önceden belirlenen YPG mevzileri vurulurken, ÖSO birliklerinin ise güneye doğru ilerledikleri öğrenildi.
Bu haber 622 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Zina yasağı yeniden gelmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI