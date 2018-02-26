1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Elektrikli araçların şarj ünitesi Erzurum'da üretilecek

Dünyada ve Türkiye'de yapılacak milli otomobil ve elektrikli araçların şarj üniteleri Erzurum'da üretilecek. GERSAN Elektrik A.Ş. Yönetim Kurumu üyesi Yatırım Koordinatörü Ensar Temur, kuracakları fabrika için Erzurum'da incelemelerde bulundu.
26 Şubat 2018 19:36
Yazdır
Elektrikli araçların şarj ünitesi Erzurum'da üretilecek

Ak Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ile birlikte Erzurum'a gelen GERSAN Elektrik A.Ş. Yönetim Kurumu Üyesi Yatırım Koordinatörü Ensar Temur, valilik, belediye ve Atatürk Üniversitesi rektörlüğünü ziyaret etti. Milletvekili Ilıcalı ile birilkte Birinci Organize Sanayi Bölgesine giden Temur burada kuracakları fabrika için yer baktı. Erzurum'a, 30 milyon dolarlık bir yatırım yaparak burada yerli otomobiller ve Türkiye ile dünyadaki elektrikli şarj ünitelerini yapmaya karar verdiklerini ifade eden Temur şunları söyledi:

"Erzurum'da araç şarj ünitelerini yapmaya 9 ay önce karar verdik ve borsaya bildirdik. Fakat yer temini noktasında düşüncelerimiz vardı. Daha sonra Milletvekili Mustafa Ilıcalı'nın ısrarı üzerine Erzurum'a bir nebze faydamız olsun diye yatırım yapma nokasında yönetim kurulu böyle bir karar aldı. İlk etapta Erzurum'a 150 ila 200 istihdamla başlamak istiyoruz. Daha sonra büyük yatırımlarımız olacak. Valimizle birlikte toplantı yaptık. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile görüştük. İnşallah burada bugün yer ve zemin bakmak için incelediğimizde minimum bir nokta olması şartına rağmen böyle bir yerde bir an önce yatırımı başlatmak istiyoruz.

Tesla ile yaptığımız stratejik iş ortaklığımızda dünyaki elektrikli araçların şarj ünitesi de bulunmakta. Çok kısa bir zamanda Erzurum'da yapmayı taahhüt ediyorum. Valimiz, belediye başkanımız yapacağımız yatırımdan sonra harcayacağımız elektrik, doğalgaz ve vb bu tür enerjilerde yüzde 30 indirimli kullanabileceğimizi bu noktada söz verdiler. Vatana millete hayırlı olsun."

'ELEKTRİKLİ ARAÇ AKSAMI GETİRİLSİN'

Ensar Temur, Türkiye'de üretilecek olan elektrikli aracın da birkaç aksamının Erzurum'a getirilmesi için destek beklediklerini söyledi. Ensar Temur, "Çünkü sadece şarj ünitesi burası için az görünüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ayın 16'sında ziyaret edeceği Erzurum'da bir başka aksamları da buraya getirirse daha da mutlu oluruz" dedi.

Doğan Haber Ajansı
Bu haber 6,066 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çiftçinin mazot desteği arttı gübre sabit kaldı
27 Şubat 2018 08:15		 Küresel pil pastasına 2023'ten itibaren Türkiye de ortak olacak
27 Şubat 2018 08:10
Enerjinin zirvesinde 3 müjde
27 Şubat 2018 06:41		 Yoksulluk sınırı 5 bin 331 liraya çıktı
26 Şubat 2018 13:11
Şimşek: Halka arz çok doğru bir strateji
26 Şubat 2018 11:47		 14 yıl önce başladı, şimdi ihracat yapıyor
25 Şubat 2018 22:33
KOBİ'ler için alacak sigortası dönemi
25 Şubat 2018 20:44		 Türkiye'de 2017'de 21 ton altın üretildi
25 Şubat 2018 20:34
Yarım kilosu 100 liradan satılıyor
25 Şubat 2018 20:13		 Turizm gelirinin yüzde 22,5'i gurbetçiden
25 Şubat 2018 20:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zina yasağı yeniden gelmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
ÖSYM sınavlarında görev alan polislerin ücreti arttı
Öğrencinin vereceği notla uzman öğretmenlik
Hekimler 'güvenlik soruşturması'na takıldı
Çekya, Salih Müslüm'i ilk duruşmada serbest bıraktı
Destekleme kurslarında kimler öncelikli olarak görevlendirilir?
FETÖ'cü TEM Müdürü tahliye edildi, ABD'ye kaçtı
Sınavı kazananlar 'Hazine personeli' olunca ortalık karıştı
FETÖ'cü başvurdu. Savcı, gazeteciyi ifadeye çağırdı
Kamu Sen'de 8 sendikanın başkanı değişti
Şeker fabrikası çalışanlarının özlük hakları korunacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
copy paste entry 4
komşunun balkonuna sofra çırpmak 2
özkan uğur 2
12/12 çalışmak 1
Göztepe 1
ali çamdalı 1
nece 1
yanında şarj makinesi taşıyan insan 1
eller günahkar 2
kostak 1
SON İLANLAR
İstanbul Fatih SYDV Personel Alım İlanı
Döğer Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kılıçarslan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Tınaztepe Belediyesi İşçi Alım İlanı
Çanakkale Belediyesi İşçi Alım İlanı
Çanakkale Polisevi İşçi Alım İlanı
Yenipazar Akçay Sol Sahil Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Belkız Nizip Pompaj Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Çankırı Belediyesi İçşi Alım İlanı
Serenli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam