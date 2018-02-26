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Yurtta faciaya ramak kala... 4 lise öğrencisi kurtarıldı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, bir lisenin öğrenci yurdunda kalorifer kazanından sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4 öğrenci tedavi altına alındı.
SOSYAL Bilimler Lisesi'nde eğitim gören kız öğrencilerden Cemre Su Dural (16), Hilal Göcüm (18), Şeyda Kaya (18) ve Leman Tokgöz'ün (17) okula gelmemesi üzerine durum yurt idaresine bildirildi. Yurt yöneticileri, öğrencilerin kaldığı odada 4 öğrenciyi baygın olarak buldu.
Durumun bildirilmesi üzerine yurda gelen 112 Acil Servis ekipleri, öğrencileri ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırdı.
Kalorifer kazanından sızan karbonmonoksit gazından etkilendiği tespit edilen öğrencilerin, hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.
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