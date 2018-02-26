1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yurtta faciaya ramak kala... 4 lise öğrencisi kurtarıldı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, bir lisenin öğrenci yurdunda kalorifer kazanından sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4 öğrenci tedavi altına alındı.
26 Şubat 2018 19:44
Yazdır
Yurtta faciaya ramak kala... 4 lise öğrencisi kurtarıldı

SOSYAL Bilimler Lisesi'nde eğitim gören kız öğrencilerden Cemre Su Dural (16), Hilal Göcüm (18), Şeyda Kaya (18) ve Leman Tokgöz'ün (17) okula gelmemesi üzerine durum yurt idaresine bildirildi. Yurt yöneticileri, öğrencilerin kaldığı odada 4 öğrenciyi baygın olarak buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine yurda gelen 112 Acil Servis ekipleri, öğrencileri ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırdı.

Kalorifer kazanından sızan karbonmonoksit gazından etkilendiği tespit edilen öğrencilerin, hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.
Anadolu Ajansı
Bu haber 3,206 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Samsun'da bin öğrenci caddeye dizilip kitap okudu
26 Şubat 2018 23:24		 Lise öğrencileri Afrin için tek yürek oldu
26 Şubat 2018 19:08
Burası güzel sanatlar değil imam hatip lisesi
25 Şubat 2018 22:13		 Öğrencilerden Mehmetçiğe destek klibi
25 Şubat 2018 15:41
Güneş enerjisi okula gelir sağlayacak
24 Şubat 2018 19:02		 Okulun bodrum katını sanat atölyesine dönüştürdüler
22 Şubat 2018 23:28
Öğrencilerin sesleri Mehmetçik için yükseldi
22 Şubat 2018 23:13		 DSİ'den köy okullarındaki öğrencilere yardım
22 Şubat 2018 21:43
Parmağı akıllı tahtaya sıkışan öğrenciyi itfaiye kurtardı
22 Şubat 2018 19:22		 Kullanılmayan yazı tahtalarını tabloya dönüştürdüler
21 Şubat 2018 23:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zina yasağı yeniden gelmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
ÖSYM sınavlarında görev alan polislerin ücreti arttı
Öğrencinin vereceği notla uzman öğretmenlik
Hekimler 'güvenlik soruşturması'na takıldı
Çekya, Salih Müslüm'i ilk duruşmada serbest bıraktı
Destekleme kurslarında kimler öncelikli olarak görevlendirilir?
FETÖ'cü TEM Müdürü tahliye edildi, ABD'ye kaçtı
Sınavı kazananlar 'Hazine personeli' olunca ortalık karıştı
FETÖ'cü başvurdu. Savcı, gazeteciyi ifadeye çağırdı
Kamu Sen'de 8 sendikanın başkanı değişti
Şeker fabrikası çalışanlarının özlük hakları korunacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
copy paste entry 4
komşunun balkonuna sofra çırpmak 2
özkan uğur 2
12/12 çalışmak 1
Göztepe 1
ali çamdalı 1
nece 1
yanında şarj makinesi taşıyan insan 1
eller günahkar 2
kostak 1
SON İLANLAR
İstanbul Fatih SYDV Personel Alım İlanı
Döğer Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kılıçarslan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Tınaztepe Belediyesi İşçi Alım İlanı
Çanakkale Belediyesi İşçi Alım İlanı
Çanakkale Polisevi İşçi Alım İlanı
Yenipazar Akçay Sol Sahil Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Belkız Nizip Pompaj Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Çankırı Belediyesi İçşi Alım İlanı
Serenli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam