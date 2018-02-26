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Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama
Antalya'da sosyal medya üzerinden terör örgütü YPG/PKK propagandası yaptığı belirlenen Ş.Ç. tutuklandı.
Antalya'da sosyal medya üzerinden terör örgütü YPG/PKK propagandası yaptığı belirlenen Ş.Ç. tutuklandı.
Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada terör örgütü YPG/PKK sempatizanlığı ve propagandası yaptığını tespit ettikleri Ş.Ç'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Ş.Ç, "YPG/PKK terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.
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