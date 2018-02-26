1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Polise palalı saldırıda 2 tutuklama

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, polise pala ile saldıran şahıslar tutuklandı.
26 Şubat 2018 20:08
Yazdır
Polise palalı saldırıda 2 tutuklama

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, polise pala ile saldıran şahıslar tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, polis memuruna pala ile saldıran V.C.D. (24) ile yanındaki M.F.D.'nin (19) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları mahkemece "Görevi yaptırmamak için direnme" ve "Birden fazla kişiyle silahla tehdit" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay

Bugün saat 00.10 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Alim Dağhan Caddesi numara 106 önünde meydana gelen olayda, iddiaya göre, M.F.D.(19) ve V.C.D.(24) isimli şahıslar alkol almak için C.K.'nin işlettiği tekel markete gitti. Fakat C.K. saat 22.00'ı geçtiği için iki şahsa alkol vermek istemedi. Bunun üzerine öfkelenen M.F.D. ve V.C.D. dükkana zarar vermeye başladı. İş yeri sahibi C.K. durumu 155 Polis İmdat hattına ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, etrafa zarar veren şahısları durdurmak istedi. Elinde pala bulunan V.C.D. isimli şahıs, kendisine müdahale etmeye çalışan polis ekiplerine saldırdı. Şahsın yaptığı saldırı sonucunda, polis memuru M.G. yaralandı. Olay sonrası şahıslar etkisiz hale getirirlerken, polis memuru M.G. ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan polis memurunun, aldığı darbe sonucunda alnında 2-3 santim kesik olduğu, burnunda çatlak oluştuğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. V.C.D. ve M.F.D. isimli şahıslar ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları mahkemece "Görevi yaptırmamak için direnme" ve "Birden fazla kişiyle silahla tehdit" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haber 2,032 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Okul müdürü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
26 Şubat 2018 23:34		 Kurşun yağarken polisi neden aramadın?
26 Şubat 2018 08:45
MHP'li ilçe başkanına 10 ay hapis cezası
25 Şubat 2018 21:00		 Sivas'ta oğlunu öldüren baba tutuklandı
25 Şubat 2018 18:51
Doktorun darbedilmesine ilişkin 2 kişi tutuklandı
25 Şubat 2018 18:22		 Polise taş atanlara ceza yağdı
24 Şubat 2018 18:00
Yeni doğan bebeğini öldüren anneye 18 yıl 4 ay hapis
22 Şubat 2018 20:10		 Trafik uygulaması yapan sahte polisler yakalandı
19 Şubat 2018 19:20
'Valiyim' deyip iş adamlarını dolandıran 5 kişi tutuklandı
18 Şubat 2018 15:09		 Trabzon'da zorla alıkoyma iddiası
17 Şubat 2018 15:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zina yasağı yeniden gelmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
ÖSYM sınavlarında görev alan polislerin ücreti arttı
Öğrencinin vereceği notla uzman öğretmenlik
Hekimler 'güvenlik soruşturması'na takıldı
Çekya, Salih Müslüm'i ilk duruşmada serbest bıraktı
Destekleme kurslarında kimler öncelikli olarak görevlendirilir?
FETÖ'cü TEM Müdürü tahliye edildi, ABD'ye kaçtı
Sınavı kazananlar 'Hazine personeli' olunca ortalık karıştı
FETÖ'cü başvurdu. Savcı, gazeteciyi ifadeye çağırdı
Kamu Sen'de 8 sendikanın başkanı değişti
Şeker fabrikası çalışanlarının özlük hakları korunacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
copy paste entry 4
komşunun balkonuna sofra çırpmak 2
özkan uğur 2
12/12 çalışmak 1
Göztepe 1
ali çamdalı 1
nece 1
yanında şarj makinesi taşıyan insan 1
eller günahkar 2
kostak 1
SON İLANLAR
İstanbul Fatih SYDV Personel Alım İlanı
Döğer Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kılıçarslan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Tınaztepe Belediyesi İşçi Alım İlanı
Çanakkale Belediyesi İşçi Alım İlanı
Çanakkale Polisevi İşçi Alım İlanı
Yenipazar Akçay Sol Sahil Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Belkız Nizip Pompaj Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Çankırı Belediyesi İçşi Alım İlanı
Serenli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam