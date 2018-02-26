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Şentop: TSK içinde bulunan bir çete vardı

Şentop: "Türk Silahlı Kuvvetleri içinde bulunan bir çete vardı"
26 Şubat 2018 20:16
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Şentop: TSK içinde bulunan bir çete vardı

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından düzenlenen "28 Şubat bin yılın sonu bin yılın başı" konulu panele katıldı.

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörlük Konferans Salonunda düzenlenen "28 Şubat bin yılın sonu bin yılın başı" konulu panele katılan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz yargılamalarının devam ettiğini belirterek, "28 Şubat'ın yıl dönümlerinde yapılan bu toplantıların tarihi yeniden öğretme gibi imkan verdiğini söyleyebilirim. 28 Şubat davasının bu hafta da duruşmaları olacak. Dünyanın her tarafında darbeler başarılı olurlarsa kendilerine göre bir sistem kuruyorlar. Belli bir dönem için 'kahraman' olarak addediliyorlar. Ama başarısız olduklarında yaptıkları bütün eylemleri inkar etme yolunu seçiyorlar. Şu an 15 Temmuz yargılamaları yapılıyor. O süreç içinde bulunan, meclisi, külliyeyi bombalayan pilotlar bile yaptıkları işin bir tatbikat olduğunu, darbeden haberlerinin olmadığını, hiç duymadıklarını, basından öğrendiklerini söylüyorlar" dedi.

"Türk Silahlı Kuvvetleri içinde bulunan bir çete vardı"

Yapılan darbelerin ekonomik krizlere neden olduğunu ve yapılan darbede TSK'nın içinde bir çetenin olduğunu vurgulayan Şentop, "28 Şubatçıların ağırlıklı olarak ele aldığı 3 mesele vardı. 28 Şubat döneminde Türk Silahlı Kuvvetleri içinde bulunan bir çete vardı. Bu çetenin üç emeli vardı. Birincisi Kur'an kursuna gidecek öğrencilerin ortaokulu bitirdikten sonra gitmesi, imam hatiplerin orta kısmının kapatılması, başörtülü öğrencilerin üniversitelere gitmesini engellemek. Davaları buydu. 28 Şubat'ta Türkiye iki büyük ekonomik krizini yaşadı. Aşağı yukarı gayrisafi milli hasılamızın önceki yıllarla mukayese edildiğinde yarıya yakınını kaybetmişti o dönemde. Tabii bunun ardından Türkiye'deki bankacılık sistemi ortaya çıktı. Batan bankalar, hortumlanan bankalar ve bu bankaların yönetim kurullarında 28 Şubat'ın 'Aman irtica geliyor' diye bağıran generallerinin yönetim kurulu üyesi olarak çıktıklarını görüyorduk. 28 Şubat bu şekli ile bakıldığı zaman 27 Mayıs gibi, bir 12 Eylül gibi, hatta 12 Mart gibi bir darbe değildi. Çünkü diğer darbeler gibi bir yol izleme imkanı yoktu. Yani askerin direkt yönetime müdahale etme şansı yoktu" ifadelerine ver verdi.

Seminere, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ AK Parti milletvekilleri Mustafa Yel, Ayşe Doğan, Metin Akgün, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan KADEM İl Temsilcisi Zeynep Şentop Şahin ve çok sayıda davetli katıldı.
Anadolu Ajansı
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