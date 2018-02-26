İki ilde eğitime bir gün ara verildi

Edirne

Edirne'de etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın bir gün ara verileceği bildirildi.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, valilik emrince olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Edirne merkez, ilçeler ve köylerde eğitime yarın bir gün ara verileceğini söyledi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel de yarın izinli sayılacak.

Bu arada, meteorolojik tahmine göre yarın ve Çarşamba günü de kar yağışı yoğun olarak devam edecek.

Eğitime verilecek aranın devamı, kar yağışının durumuna göre ileriki günler için tekrar değerlendirilecek.

Kırklareli

Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın bir gün ara verildiği bildirildi.

Kofçaz Kaymakamı Ahmet Güneri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın bir gün ara verildiğini söyledi.

Demirköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Ak ise kaymakamlık tarafından olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle tatil kararının alındığını belirtti.

Bölgede yarın ve çarşamba günü de kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

Trakya Üniversitesinde (TÜ) olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın bir gün süreyle ara verilecek.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, senato kararıyla akademik eğitime yarın bir gün süreyle ara verildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Rektör Tabakoğlu'nun paylaşımı kısa sürede yoğun paylaşım ve yorum aldı.

- "Parti kur oy verelim"

Öğrencilerce Tabakoğlu'nun paylaşımına "Siz nasıl bir kralsınız", "parti kurun oy verelim", "benim yarın dersim yok, ben çarşamba gelmesem olmaz mı?", "Heykeli dikilse yüreğine beton yetmez", "Hocam artı doksanda gelen gol haberi gibi heyecan verici..." gibi yorumlar yapıldı.