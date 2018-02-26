Hesabına 1 milyon Euro yatırıp asgari ücret vermişler

ADANA Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adana merkezli İstanbul, Ankara, Mersin, Eskişehir, Antalya, Diyarbakır, Mardin ve Tokat'ta yasadışı bahis çetesi olduğunu tespit etti. Polis söz konusu çeteyi tam 2.5 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. Gerekli delillerin toplanmasının ardından da operasyon için düğmeye basıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda 13 Şubat'ta Adana merkezli 9 ilde bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda daha önceden belirlenen 138 adrese şok baskınlar gerçekleştirildi. Çete lideri S.A.'nın eşi Y.A. ile çetenin 'karakutusu' S.K.'nın da aralarında bulunduğu 26'sı kadın 109 kişi gözaltına alındı.

KAĞIT ÜSTÜNDE MİLYONER, GERÇEKTE ASGARİ MAAŞLI

Polis, söz konusu çetenin internet üzerinden oynanan bahislerden elde edilen paranın transferinde kullanılan ve çoğunluğu ev kadınları tarafından açılan bin 500 hesaptaki para trafiğini mercek altına aldı. Bu hesaplarda bulunan tam 24 milyon liranın bloke edildiği öğrenildi. Çetenin hesap sahiplerine de aylık 2 ile 4 bin lira, para transferi için şirket kurdurttuğu kişilere de yine aylık bin 500 ile 3 bin lira arasında maaş verdiği belirlendi.

Gözaltındaki 109 kişiden 4'ü kadın 66'sının da sorgusu tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Polisin yaptığı çalışmada yeni bilgiler de ortaya çıktı. Buna göre, yasadışı bahis çetesinin, para transferi için Mehmet Fatih K.'ya medikal ve elektronik alanında faaliyet gösteren bir şirket kurdurttu. Şirketin değeri milyonlarca lirayla ifade edilirken, şüphelinin bankadaki hesabından da tam bir milyon Euro tespit edildi.

Polis, söz konusu parayı bloke ettirirken, hesap üzerinden yapılan para transferleri de mercek altına alındı.

Kağıt üzerinde milyoner olarak görünen Mehmet Fatih K.'nın, gerçekte hiçte öyle olmadığı ortaya çıktı. Milyonlarca liralık şirketi ve hesabındaki bir milyon Euro'ya rağmen şüphelinin tek gelirinin, çetenin şirket kurması karşılığında kendisine her ay düzenli olarak verdiği 'asgari ücret' olduğu belirlendi. Buna göre Mehmet Fatih K.'nın, çeteden aylık bin 600 lira maaş aldığı, bununla ailesinin geçimini sağlamaya çalıştığı öğrenildi.