1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hesabına 1 milyon Euro yatırıp asgari ücret vermişler

Adana merkezli 9 ilde gerçekleştirilen yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 109 kişiden 66'sı adliyeye sevk edilirken, diğer şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hesabında 1 milyon Euro olduğu tespit edilen bir şüpheliye çetenin asgari ücret üzerinden maaş verdiği belirlendi.
26 Şubat 2018 20:29
Yazdır
Hesabına 1 milyon Euro yatırıp asgari ücret vermişler

ADANA Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adana merkezli İstanbul, Ankara, Mersin, Eskişehir, Antalya, Diyarbakır, Mardin ve Tokat'ta yasadışı bahis çetesi olduğunu tespit etti. Polis söz konusu çeteyi tam 2.5 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. Gerekli delillerin toplanmasının ardından da operasyon için düğmeye basıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda 13 Şubat'ta Adana merkezli 9 ilde bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda daha önceden belirlenen 138 adrese şok baskınlar gerçekleştirildi. Çete lideri S.A.'nın eşi Y.A. ile çetenin 'karakutusu' S.K.'nın da aralarında bulunduğu 26'sı kadın 109 kişi gözaltına alındı.

KAĞIT ÜSTÜNDE MİLYONER, GERÇEKTE ASGARİ MAAŞLI

Polis, söz konusu çetenin internet üzerinden oynanan bahislerden elde edilen paranın transferinde kullanılan ve çoğunluğu ev kadınları tarafından açılan bin 500 hesaptaki para trafiğini mercek altına aldı. Bu hesaplarda bulunan tam 24 milyon liranın bloke edildiği öğrenildi. Çetenin hesap sahiplerine de aylık 2 ile 4 bin lira, para transferi için şirket kurdurttuğu kişilere de yine aylık bin 500 ile 3 bin lira arasında maaş verdiği belirlendi.

Gözaltındaki 109 kişiden 4'ü kadın 66'sının da sorgusu tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Polisin yaptığı çalışmada yeni bilgiler de ortaya çıktı. Buna göre, yasadışı bahis çetesinin, para transferi için Mehmet Fatih K.'ya medikal ve elektronik alanında faaliyet gösteren bir şirket kurdurttu. Şirketin değeri milyonlarca lirayla ifade edilirken, şüphelinin bankadaki hesabından da tam bir milyon Euro tespit edildi.

Polis, söz konusu parayı bloke ettirirken, hesap üzerinden yapılan para transferleri de mercek altına alındı.

Kağıt üzerinde milyoner olarak görünen Mehmet Fatih K.'nın, gerçekte hiçte öyle olmadığı ortaya çıktı. Milyonlarca liralık şirketi ve hesabındaki bir milyon Euro'ya rağmen şüphelinin tek gelirinin, çetenin şirket kurması karşılığında kendisine her ay düzenli olarak verdiği 'asgari ücret' olduğu belirlendi. Buna göre Mehmet Fatih K.'nın, çeteden aylık bin 600 lira maaş aldığı, bununla ailesinin geçimini sağlamaya çalıştığı öğrenildi.
Doğan Haber Ajansı
Bu haber 2,306 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Motosikletçileri darp eden 4 minibüsçü gözaltına alındı
26 Şubat 2018 23:53		 Beden eğitimi öğretmeni 22,5 yıl hapisle yargılanıyor
26 Şubat 2018 22:32
Acil serviste kurşun yağdıran doktor serbest kaldı
26 Şubat 2018 22:10		 Diyarbakır'da özel harekat timli operasyon
26 Şubat 2018 21:18
Başkasının yerine sınava giren 27 kişiye gözaltı
25 Şubat 2018 21:08		 Ünlü kök hücre doktoruna hapis cezası şoku
25 Şubat 2018 16:12
Mesut Yılmaz'ın oğlunun ölümüyle ilişkin takipsizlik kararı
24 Şubat 2018 23:03		 Ankara'da 19 eski harbiyeli öğrenci gözaltına alındı
24 Şubat 2018 22:00
Vali yardımcısının eşine kafa atan şahıs serbest bırakıldı
24 Şubat 2018 19:47		 Doktorun darp edilmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı
24 Şubat 2018 17:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zina yasağı yeniden gelmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
ÖSYM sınavlarında görev alan polislerin ücreti arttı
Öğrencinin vereceği notla uzman öğretmenlik
Hekimler 'güvenlik soruşturması'na takıldı
Çekya, Salih Müslüm'i ilk duruşmada serbest bıraktı
Destekleme kurslarında kimler öncelikli olarak görevlendirilir?
FETÖ'cü TEM Müdürü tahliye edildi, ABD'ye kaçtı
Sınavı kazananlar 'Hazine personeli' olunca ortalık karıştı
FETÖ'cü başvurdu. Savcı, gazeteciyi ifadeye çağırdı
Kamu Sen'de 8 sendikanın başkanı değişti
Şeker fabrikası çalışanlarının özlük hakları korunacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
copy paste entry 4
komşunun balkonuna sofra çırpmak 2
özkan uğur 2
12/12 çalışmak 1
Göztepe 1
ali çamdalı 1
nece 1
yanında şarj makinesi taşıyan insan 1
eller günahkar 2
kostak 1
SON İLANLAR
İstanbul Fatih SYDV Personel Alım İlanı
Döğer Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kılıçarslan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Tınaztepe Belediyesi İşçi Alım İlanı
Çanakkale Belediyesi İşçi Alım İlanı
Çanakkale Polisevi İşçi Alım İlanı
Yenipazar Akçay Sol Sahil Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Belkız Nizip Pompaj Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Çankırı Belediyesi İçşi Alım İlanı
Serenli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam