1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Rize'de polisleri şaşırtan araçlar

RİZE Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nce, kentte şikayetlere neden olan modifiye araçlara yönelik sivil ekipli takip uygulaması başlatıldı. Trafik ekipleri, 1 ayda 130 modifiye aracın sürücüsüne işlem yaparken, durdurulan araçları görünce şaşkınlık yaşadı. Abartı egzozla yüksek ses çıkaran, yayları kesilerek mekaniği bozulan ve yere bitişik hale getirilen araçlar ile ışık donanımı değiştirilen araçlar, trafikten men edildi.
26 Şubat 2018 20:54
Yazdır
Rize'de polisleri şaşırtan araçlar

Kentte, son dönemde yoğun şikayetlerin geldiği modifiye araçlarla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube ekipleri, uygulama başlattı. Uygulama kapsamında kentte, son 1 ayda 130 modifiye araç sürücüsüne işlem yapan trafik ekipleri, durdurdukları araçlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Abartı egzozla yüksek ses çıkaran, yayları kesilerek mekaniği bozulan, yere bitişik hale getirilen ve ışık donanımı değiştirilen araçlar, uygulama kapsamında sürücülerine ceza kesilerek trafikten men edildi.

''TAKİPLERİMİZ SÜRECEK''

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Zeki Özkan, kentte 130 araçtan 67'sinin sürücüsüne 'çevreyi rahatsızlık edecek derecede duman ve gürültü çıkarmak'tan, 63'ünün sürücüsüne ise 'araç üzerinde teknik değişiklik yapmak'tan işlem uygulandığını ve bu araçların trafikten men edildiğini söyledi.

Konuya ilişkin yoğun şikayet aldıklarını ve bunun üzerine trafikte oluşturdukları sivil ekipleri görevlendirdiklerini belirten Özkan, şunları söyledi:

''Bize gelen bu şikayetler sonrası sivil ekipler oluşturarak, arkadaşlarımızı belirlenen alanlarda görevlendirdik. Bu sivil ekibimiz, 130 araca işlem yaptı. Bu araçlar içerisinde abartı egzoz dediğimiz kusur ve kural ihlallerine rastlanıldı. Bazılarında ise kesik yay dediğimiz bir sistem ile araçların mekaniğini bozan Karayolları Trafik Kanunu'nun 32'nci maddesine istinaden işlem yapıldı. 2017 yılında aynı kural ihlalinden 391 araca işlem yapmıştık. Bu yıl gelen şikayetlerin artması neticesinde bu denetimlerimizi daha sıklaştırdık. Bu konuda takiplerimiz sürecek.''

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Özkan, halkın huzuru ve trafikte oluşabilecek kazaların minimize edilmesi için Rize Emniyet Müdürlüğü olarak çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü söyledi.
Anadolu Ajansı
Bu haber 10,111 defa okundu. 4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Konya'nın yeni cazibe merkezi 'Aladağ'
27 Şubat 2018 07:45		 Edirne'de kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor
26 Şubat 2018 23:48
Kırklareli'de yoğun kar yağışı etkili oluyor
26 Şubat 2018 22:14		 Edirne, 20 dakika içerisinde bembeyaz oldu
26 Şubat 2018 19:48
İstanbul için kar ve buzlanma uyarısı
26 Şubat 2018 19:28		 Polisler toprak altında kalmaktan son anda kurtuldu
26 Şubat 2018 19:24
Bu ilin otogarı, kendi elektriğini üretecek
26 Şubat 2018 16:20		 Kaza yapan sürücü hastaneye gitmemek için direndi
25 Şubat 2018 22:53
Kızılırmak neden kırmızıdır?
25 Şubat 2018 22:38		 Düzce'de otomobil ile tır çarpıştı: 3 yaralı
25 Şubat 2018 22:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zina yasağı yeniden gelmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
ÖSYM sınavlarında görev alan polislerin ücreti arttı
Öğrencinin vereceği notla uzman öğretmenlik
Hekimler 'güvenlik soruşturması'na takıldı
Çekya, Salih Müslüm'i ilk duruşmada serbest bıraktı
Destekleme kurslarında kimler öncelikli olarak görevlendirilir?
FETÖ'cü TEM Müdürü tahliye edildi, ABD'ye kaçtı
Sınavı kazananlar 'Hazine personeli' olunca ortalık karıştı
Kamu Sen'de 8 sendikanın başkanı değişti
FETÖ'cü başvurdu. Savcı, gazeteciyi ifadeye çağırdı
Şeker fabrikası çalışanlarının özlük hakları korunacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
re5pective07 1
çizgi film izleyen yetişkin 1
Müşteri hizmetleri yetkilisi 2
2.lig kırmızı grup 1
hastane 2
Moderatörler ile oynanan oyunlar 3
intihar 1
dr.gandalf 1
limonlu su içen ablalar 1
psikologun kurşun döktürmeyi tavsiye etmesi 1
SON İLANLAR
İstanbul Fatih SYDV Personel Alım İlanı
Döğer Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kılıçarslan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Tınaztepe Belediyesi İşçi Alım İlanı
Çanakkale Belediyesi İşçi Alım İlanı
Çanakkale Polisevi İşçi Alım İlanı
Yenipazar Akçay Sol Sahil Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Belkız Nizip Pompaj Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Çankırı Belediyesi İçşi Alım İlanı
Serenli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam