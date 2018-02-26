Müsteşar Tekin, yılın 'en iyi öğretmeni'ni kabul etti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi'nin bu yıl için seçtiği "en iyi 10 öğretmen" arasında yer alan, Samsun Ayvacık Anaokulu Müdiresi Nurten Akkuş'u makamında kabul etti.

Tekin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Akkuş'un "Global/Küresel Öğretmen Ödülü"ne 173 ülkeden yapılan 30 bin başvuru arasından dünyanın en iyi 10 öğretmeninden biri olarak seçildiğini belirtti.

Akkuş'u makamında ağırlayan Tekin, paylaşımında ayrıca "Nurten öğretmenimiz, diğer ülkelerden dokuz finalistle birlikte 18 Mart tarihinde Dubai'de düzenlenecek ödül törenine katılacak. Bu törende aynı zamanda 10 finalist arasından birinci seçilecek öğretmen de seçilecek. Nurten öğretmenimizi bugün tebrik ettik, kendisine 18 Mart'taki final seçiminde de başarılar diledik." ifadelerini kullandı.