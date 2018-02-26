'FETÖ imam hatipleri rakip gördü'

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Canbey, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 28 Şubat sürecinde eğitime ciddi anlamda yatırım yaptığını belirterek, "FETÖ'nün, imam hatipleri de kendisine rakip olarak gördüğünü bugün çok daha net görebiliyoruz. O dönemde yapılan bazı uygulamalardan bu, açık bir şekilde ortaya çıkıyor." dedi.

Canbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 28 Şubat'ın, Türkiye'de sayısı milyonları bulan imam hatip camiasını yıllarca mağdur ederek sistemin dışına atmayı amaçladığını belirtti. 28 Şubat postmodern darbesiyle yapılmak istenilenlere dikkati çeken Canbey, o dönemdeki asıl kaygının dindar olan, gücünü kendi kültüründen alan ve meselelere kendi kültür ve medeniyeti çerçevesinden bakan nesillerin yetişmesinin engellenmeye çalışılmasından başka bir şey olmadığını belirtti.

Milletin, imam hatiplileri, kendi dinini, diyanetini, kültürünü, değerlerini öğrenen ve bu topraklardan güç alan nesiller yetişmesi için kurduğunun altını çizen Canbey, imam hatip okullarının bu yüzden kurulduğu günden bu yana birileri tarafından hedef alındığını, zaman zaman üzerinde mühendislik çalışmaları yapılmak istendiğini anlattı.

Dini hassasiyete sahip nesillerin yetişmesini istemeyenlerin imam hatip okullarından hep rahatsızlık duyduğunu dile getiren Canbey, bu konuda uygulanmaya çalışılan her engelde bu okulların yeniden ayağa kalktığını ve yaşamını sürdürmeye devam ettiğini vurguladı.

Canbey, "İmam hatip okulları, bizzat millet tarafından kurulan, temeline konan harcın parası millet tarafından ödenen ve millet tarafından sahiplenilen kurumlardır. O yüzden de hiçbir zaman yok olup gitme gibi bir durum olmadı. Şu anda özellikle geldiğimiz noktada okulların bu kadar gelişmesi, millet tarafından bu kadar talep görmesinin sebebi de budur." diye konuştu.

"İmam hatipliler haksızlıklarla karşı karşıya kaldı"

İmam hatiplerdeki öğrencilerin karşılaştığı yasaklar ile imam hatiplerin ortaokul kısmının kapatılmasına, katsayı engeliyle öğrencilerinin dağıtılmasına kadar birtakım haksızlıklar yapıldığını kaydeden Canbey, şöyle konuştu:

"Bir din düşünün, başörtüsü takmayı cevaz veriyor ama siz o dinin öğretildiği okulda başörtüsü takmayı yasaklıyorsunuz. Yine bu dönemde sekiz yıllık kesintisiz eğitim yasası sebebiyle imam hatiplerin ortaokul kısmı kapandı. Katsayı uygulamasıyla mezun öğrencilerin kendi alanları dışında lisans tahsili yapmalarına mani olundu. Üniversitelerimizde öğrenim görmeyi sürdüren başörtülü öğrencilerin okullarına devam etmesi yasaklandı. İlahiyat fakültelerinde dahi başörtülü öğrencilerin eğitim hakkı engellendi.

28 Şubat sürecinde daha dünyevi bir bakışa sahip nesiller yetişsin diye bir çaba olduğu aşikar ama bu milletin bin 500 yıllık tarihi, bu topraklardaki bin yıllık tarih, buna müsaade etmedi ve geldiğimiz noktada da durum farklı bir şekilde gelişti. Bugün, Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon 400 bin öğrenci bu okullarda eğitim görüyor. İmam hatipler bugün gelinen noktada milletin sahiplenmesiyle yoluna devam ediyor. "

"28 Şubat zihniyeti Türkiye'de bitmiş değil"

Canbey, bu ülkede Anadolu insanının öne çıkmasının "seçkinler" denilen bir grup eliyle yıllarca engellendiğini söyleyerek, bu kişilerin yine yönetimin kendi ellerinde olmasını arzuladığını aktardı.

Kendilerini hala ülkenin sahibi olarak görenlerin yönetimin her türlüsüne müdahale etmeye çalıştığını aktaran Canbey, sözlerini şöyle sürdürdü:

"28 Şubat döneminde yaşanan hak ihlallerinin tamamı AK Parti iktidarı döneminde ortadan kaldırıldı. Bu ülkede bir daha 28 Şubatların, hak ihlallerinin, anti demokratik uygulamaların yaşanmaması için, demokrasinin örselenmemesi için 28 Şubat türü uygulamaların tarihe karışması gerekiyor. Bu konudaki mücadelemizden de geri kalmamalıyız. 15 Temmuz darbesine karşı milletimizin verdiği mücadele kendi hukukuna ve milli iradeye ne kadar sahip çıktığını açıkça ortaya koydu."

FETÖ'nün de imam hatip okulları üzerindeki emellerinin gelinen noktada net bir şekilde görülebildiğini belirten Canbey, "Eğitim sistemine çok fazla yatırım yapan bir gruptan söz ediyoruz. FETÖ, eğitime ciddi anlamda o dönemde yatırım yaptı. FETÖ'nün, imam hatipleri de kendisine rakip olarak gördüğünü bugün çok daha net görebiliyoruz. O dönemde yapılan bazı uygulamalardan bu açık bir şekilde ortaya çıkıyor. 28 Şubat döneminde, anti demokratik uygulamaların zirve yaptığı bir dönemde aslında FETÖ'nün net bir şekilde bu süreçlerin içerisinde olduğunu anlayabiliyoruz." şeklinde konuştu.

"Fedakar insanların sahiplenmesiyle imam hatip nesli devam ediyor"

Katsayı engeline rağmen çocuklarını imam hatiplere göndermeye devam eden insanların büyük bir fedakarlık sergilediklerinin altını çizen Canbey, şöyle konuştu:

"Fedakar insanlar, imam hatip meselesini, kendi mücadelesinin bir meselesi olarak gördü. O dönemlerde çocukları üniversiteye giremiyor, üniversiteden dışlanıyor, katsayı uygulaması konulmuş, kızları başörtüsü takamıyor, ciddi anlamda bir sıkıntı var ve bu insanlar ortaya bir mücadele koydu. Böyle zor bir dönemde kendi evlatlarını bu okullara gönderen anne ve babalara fedakar insanlar diyoruz. Dini, geleneği, kültürü için cesaretle mücadele eden anne ve babalar diyoruz. O yüzden onların mücadelesini, fedakarlığını hiçbir zaman unutmamak lazım. Allah onlardan razı olsun. Onların mücadelesi olmasaydı imam hatip meselesinde çok daha zorluklarla karşı karşıya kalabilirdik. 'İmam hatip okulları kapandı' cümlesini duymuş olma ihtimalimiz bile vardı. Onların sahiplenmesiyle birlikte imam hatip nesli bu ülkede devam ediyor."

"Bu neslin devam etmesi lazım"

İmam hatiplerden mezun olanların çok anlamlı hizmetleri yerine getirdiğini belirten Canbey, şunları kaydetti:

"Bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan imam hatip lisesi mezunu. Birçok bakanımız, birçok önemli görev yapan, vatan için mücadele eden pek çok insan imam hatip mezunu. Yine imam hatip lisesinden yetişenlerin suç oranlara çok az karıştığını, neredeyse yok denecek kadar az olduğunu, toplum kademelerinde vatan için millet için en önde mücadele eden insanlar olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bu neslin devam etmesi lazım. Bu ülkede elbette bütün okullar bizim, bütün çocuklar bizim. Hepsinin en iyi şekilde bu ülkede yetişmesini istiyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu hizmetlerin devam etmesi lazım. Kendi medeniyetimizi samimiyetle, güçlü, istikrarlı bir şekilde istikametimizi bozmadan devam ettirmemiz lazım."