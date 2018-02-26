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Sağlıkçılar gönüllü 'Afrin nöbeti'nde

Türkiye'nin çeşitli illerinden Hatay'a gönüllü gelen UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında canıgönülden çalışarak 24 saat esasına göre görev yapıyor.
26 Şubat 2018 21:53
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Sağlıkçılar gönüllü 'Afrin nöbeti'nde

Türkiye'nin çeşitli illerinden Hatay'a gönüllü gelen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Servis ekipleri, Zeytin Dalı Harekatı'nda sınır ötesinden gelen yaralı ve hastalara şifa olmak için için gece gündüz görev yapıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı sürerken, çok sayıda UMKE ve 112 Acil Servis ekibi de bu kritik operasyonda önemli bir görev üstleniyor.

Hatay'daki sağlık personelinin yanı sıra kente takviye olarak gelen ekipler, sınırın sıfır noktasına kurulan çadır hastanelerde her türlü arazi şartlarına uygun ambulans ve araçlarıyla 24 saat nöbet tutuyor.

Vinç özellikli ve jenaratörlü arazi aracı ile modern ve pratik ekipmanlara sahip UMKE ekipleri, 112 Acil ambulanslarının hizmet verme imkanı bulunmayan yerlerde devreye giriyor.

Araçlarla ulaşılamayacak yerlerde ise görevlerine yaya olarak devam eden UMKE ekipleri, sırtlarında taşıdıkları, içerisinde EKG cihazı, tansiyon aleti, oksijen tüpü, pansuman ve damar yolu açma aletleri bulunan ve bir hastanedeki acil merkezini aratmayan çantaları ile yaralı ya da hastalara ulaşıp gerekli müdahaleyi yapıyor.

Hatay Sağlık Müdürlüğü Afet ve UMKE Birimi Sorumlusu Muhsin Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nda Sağlık Bakanlığının tüm birimlerinin Mehmetçik ile olduğunu söyledi.

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Hassa ilçesine kadar birçok sınır noktasında acil sağlık çadırı olduğunu aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Bu noktalarda 50'ye yakın UMKE personeli var. Bunların 20'si çeşitli illerden gönüllü olarak kentimize geldi. Her acil çadırında 2 ya da 3 tane ambulansımız da hazır bekliyor. Acil sağlık çadırlarında 5 kişilik yardımcı sağlık personeli ile bir acil uzmanı hekimimiz görev almakta. Herhangi bir olumsuz durum yaşandığında her türlü imkanımız var. Buralar küçük birer hastane gibi. Acil hekimimizin takdiri ile hasta ve yaralılar ambulans veya helikopter ambulansla hastanelere sevk ediliyor."

"Görev verilmeyen personel bize kırılıyor"

Yıldız, burada görev almaktan gurur duyduklarını aktararak, çok sayıda personelin bölgede hizmet vermek için can attığını dile getirdi.

Sınırda görev alan tüm personelin gönüllü geldiğine vurgu yapan Yıldız, "Arkadaşlarımız görevleri bitmesine rağmen devam etmek istiyor. O gün görev veremediğimiz arkadaşlarımız bize kırılıyor çünkü herkes bu operasyona bir şekilde katkı sunmak istiyor. Türkiye'nin tüm kentlerindeki sağlık personeli harekatta görev almak için başvuru yapıyor." ifadelerini kullandı.

112 Acil ekibinde görevli Esra Yipar da asıl görev yerinin Belen ilçesi olduğunu ancak harekata katkı verebilmek için 2 aydır gönüllü olarak sınır hattında görev aldığını söyledi.

Harekata destek verebildikleri için çok gururlu olduklarını belirten Yipar, Mehmetçik'in başarısı için dua ettiklerini vurguladı.

UMKE personelinden Okan Söylemez ise harekatın başından bu yana sınır hattında çalıştığını anlattı.

Bu görevin kendileri için onur verici olduğunu ifade eden Söylemez, "Askerimizin yanında olabilmek bize gurur veriyor. Benim gibi onlarca UMKE'ci arkadaşım arkamızda hazır bekliyor. Yeri geliyor nöbet değiştirmek istemiyoruz. Nöbetten çıksak da eve gitmek istemiyoruz. Temennimiz askerimizin burnu bile kanamasın, biz onların her zaman yanlarındayız." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı
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