|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
JÖH ve PÖH ekipleri Hatay'a ulaştı
Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat ekipleri Hatay'a ulaştı
Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri Hatay'a geldi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görevli JÖH ve PÖH ekiplerini taşıyan çok sayıda zırhlı araç konvoyu Hatay'a ulaştı.
Ellerinde Türk bayraklarıyla yola çıkan çok sayıda vatandaş, İslahiye ilçesinde kurulan İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'nden gelen konvoyda bulunan jandarma ve polise sevgi gösterisinde bulundu.
Daha sonra sınır birliklerine doğru hareket eden konvoyun, buradan da Afrin'e geçeceği öğrenildi.
Bu haber 2,343 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Zina yasağı yeniden gelmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI