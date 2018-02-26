'Şeker fabrikalarının devletin elinde kalması lazım'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, "Şeker fabrikalarının özelleştirilmemesi lazım. Devletin elinde kalması lazım. Halk sağlığı açısından da devletin elinde kalması lazım. Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkmak bakımından da devletin elinde kalması lazım, çiftçi bakımından devlerin elinde kalması lazım." dedi.

Öztrak, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Salonunda, Trakya Belediyeler Birliği'nin Alpullu Şeker Fabrikasının birlik tarafından satın alınmasına ilişkin yapılan toplantıdaki konuşmasında, Trakya'nın Alpullu Şeker Fabrikası'na sahip çıktığını söyledi.

Trakya Belediyeler Birliği tarafından yapılan toplantının çok anlamlı olduğunu belirten Öztrak, şöyle devam etti:

"Satın alma opsiyonundan önce bu işin durdurulmasını desteklememiz lazım. İdare mahkemesi bu işi durdurmalıdır ama durduramıyorsa önleyemiyorsa o zaman ne yapabiliriz diye bakmamız lazım. Bence bu toplantı çok önemli. Bu işte milletin umutsuzluğa düşmemesi için bu ihalenin iptal edilmemesi halinde de çözüm olduğu gösterildi bu toplantıda. Önemli olan bu özelleştirmenin önlenmesidir. Eğer önleyemezsek o zaman satın alma yoluna gideriz."

Öztrak, şeker fabrikalarının Türkiye'de 5 milyon insanı ilgilendirdiğine dikkati çekerek, "Biz satılmasından yana değiliz. Bunun özelleştirilmemesi lazım. Devletin elinde kalması lazım. Halk sağlığı açısından da devletin elinde kalması lazım. Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkmak bakımından da devletin elinde kalması lazım, çiftçi bakımından devlerin elinde kalması lazım. Bu açıdan bu işin özelleştirme yapılmadan çözülmesinde yarar var." ifadelerini kullandı.

Bu toplantı sonrası bir strateji belirlenerek ona göre hareket edilmesi gerektiğini dile getiren Öztrak, şunları kaydetti:

"Burada bir strateji çizilmesi lazım. Pat diye ortaya biz burasını alacağız diye çıktığımızda Şeker İş'le sıkıntı yaşarız, çünkü onların Alpullu Şeker fabrikasının satılmaması için müracaatları var. Biz, bugün burada Şeker İş'in iptal talepleri yerine gelmezse uygulayacağımız eylem planını tartışmak için toplandık. Bunu her yerde, her fırsatta açıkça söylememiz lazım. Bizde satılmasından yana değiliz. Ama satılacaksa da idare mahkemesi farklı bir karar verirse o zaman orasını belediyelerimiz ve Trakya Belediyeler Birliği satın alır."

Toplantıya, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırklareli Belediye Başkanı Siyam Kesimoğlu ve Trakya Belediyeler Birliği üyesi 72 üye belediye katıldı.