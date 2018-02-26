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Ortaokul öğrencisi ölü bulundu
ISPARTA'nın Sütçüler ilçesinde ortaokul öğrencisi Nafiz Elvan (14) ölü bulundu.
ISPARTA'nın Sütçüler ilçesinde ortaokul öğrencisi Nafiz Elvan (14) ölü bulundu.
Sütçüler'in Ayvalıpınar beldesine bağlı Belence köyünde oturan Nafiz Elvan, babası tarafından evin garajında hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri Nafiz Elvan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından Nafiz Elvan'ın cenazesi morga konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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