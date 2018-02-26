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Kazayı gören Vali, polis telsizinden ekipleri çağırdı

ÇORUM'da vali konutunun önünden geçen caddedeki trafik kazasının sesini duyan Vali Necmeddin Kılıç, hemen dışarı çıkarak yaralılara yardım etti. Vali Kılıç, koruma polisinin telsizinden kendi koduyla anons yaparak, talimat verip olay yerine 112 ve polis ekiplerini çağırdı.
26 Şubat 2018 22:42
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Kazayı gören Vali, polis telsizinden ekipleri çağırdı

ÇORUM'da vali konutunun önünden geçen caddedeki trafik kazasının sesini duyan Vali Necmeddin Kılıç, hemen dışarı çıkarak yaralılara yardım etti. Vali Kılıç, koruma polisinin telsizinden kendi koduyla anons yaparak, talimat verip olay yerine 112 ve polis ekiplerini çağırdı.

Kaza, Çorum kent merkezi Bahçelievler Mahallesi, 2'nci Cadde üzerinde bulunan Vali Konağı'na yaklaşık 20 metre mesafede önceki gece meydana geldi. İddialara göre, Irak uyruklu Mustafa Muharrami (26) elektrikli bisikletle, caddeye ara yoldan çıkış yapan Levent Turan (32) idaresindeki 19 HH 306 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisiklet üzerinde bulunan sürücü ile eşi Zahhra Muharrami (25), yola savruldu. Valilik konutundan kaza kesini duyan Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, hemen dışarı çıktı. Yolda yerde yatan iki yaralıyı gören Vali Kılıç, koruma polisinin telsizinden kendi telsiz kodunu kullanarak İl Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi'ne "Merkez insanlar yerde yatıyor buraya acil ambulans ve polis ekiplerini sevk edin" diyerek anons yaptı. Vali Kılıç'ın anonsu sonrasında hemen olay yerine polis ve 112 ambulansı geldi. İki yaralı 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay anını ve sonrasında yaşananları anlatan Vali Kılıç, "Saat 23.00 sıralarında dışardan bir çarpma sesi geldi. Bu bir trafik kazası sesiydi. Bir bayanın feryat ettiğini acı içerisinde bağırdığını duyduk. Konuttan dışarı çıkarak yerde yatan yaralıları görünce acilen ambulans istedik. Bir süre sonra ambulanslar geldi. Şükürler olsun yaralıların durumu iyi bu tür kazalar umarım bir daha tekrar etmez" dedi.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Levent Turan polise verdiği ifadede "Ben güzergahımda ilerlerken birden önüme ışıkları yanmayan elektrikli bisiklet çıktı. Çarpıştık. Aracımdan inerek ben de 112 Acil Servisi arayıp yardım istedim. Tabi bu sırada elektrikli bisiklet sürücüsünün dili boğazına kaçtığını gördüm. Hemen elimi ağzına sokarak dili boğazdan çıkardım ve nefes almaya başladı. Sonrada ambulans iki kişiyi hastaneye götürdü" diye konuştu. Öte yandan kaza anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Doğan Haber Ajansı
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