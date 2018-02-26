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Üniversiteli Ece, bir mucizeyi gerçekleştiriyor

ADANA'da, erkek arkadaşı İbrahim Deveci'nin (34) üzerine sürdüğü kamyonetin altında kalarak ağır yaralanan, 40 gün yoğun bakımda kalıp "Yaşaması mucizelere bağlı" denilen üniversite öğrencisi Ece Çelik (24), mucizeyi gerçekleştiriyor. Ece, hem konuşmaya hem de yürümeye başladı.
26 Şubat 2018 22:52
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Üniversiteli Ece, bir mucizeyi gerçekleştiriyor

ADANA'da, erkek arkadaşı İbrahim Deveci'nin (34) üzerine sürdüğü kamyonetin altında kalarak ağır yaralanan, 40 gün yoğun bakımda kalıp "Yaşaması mucizelere bağlı" denilen üniversite öğrencisi Ece Çelik (24), mucizeyi gerçekleştiriyor. Ece, hem konuşmaya hem de yürümeye başladı.

Özel bir televizyon kanalında katıldığı yemek yarışmasında birinci olan Çukurova Üniversitesi İç Dekorasyon Bölümü öğrencisi Ece Çelik, geçen 31 Temmuz'da erkek arkadaşı İbrahim Deveci ile eski erkek arkadaşı Hüseyin A. (31) yüzünden bulundukları kamyonetin içinde tartıştı. İddiaya göre öfkelenen Deveci, Ece Çelik ve arkadaşları indirdikten sonra aracı üzerlerine sürdü. Ece Çelik'i ezip, Hüseyin A.'ya da çarpan İbrahim Deveci, olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan Ece Çelik, bir gözünü kaybedip bitkisel hayata girdi, Hüseyin A. ise kazayı hafif atlattı.

EN SON TUTUKLANDI

Gözaltına alınan İbrahim Deveci, önce serbest kaldı, sonra tekrar gözaltına alınıp sevk edildiği nöbetçi mahkemede 'ev hapsi' kararı verilerek salıverildi. Kendini "Ben Ece'nin sevgilisi değilim. Olay günü birlikteydik, kendisini eve bıraktığımda Ece'nin gerçek sevgilisi ve arkadaşları gelerek benim başıma silah dayadı. Ece'yi zorla araçtan indirdi. Ben olayın şokuyla oradan ayrıldım. Ece'yi kurtarmak için geri döndüm, yalnız elinde silah olan kişileri görünce tekrar kaçmak zorunda kaldım. Nasıl yaralandığını bilmiyorum, iyilik yaptım kötülük buldum" diye savunan Deveci, savcılığın itirazı üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İBRAHİM TATLISES TEDAVİSİ İLE

Ece Çelik'e Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde yapılan ameliyatta şarkıcı İbrahim Tatlıses'e yapılan ameliyatın aynısı yapıldı. Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Mazhar Özsoy, Çelik'in karnına koyduğu kafatası kemiğini çıkarıp yerine yerleştirdi. Bir dizi ameliyat ve tedavinin ardından Yoğun Bakım Ünitesi'nde 40 gün yoğun bakımda kalan Ece Çelik, 8 Eylül'de 'evde bakım hastası' olarak taburcu edildi. Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Mazhar Özsoy, "Hastamızın artık alacağı ilaç yok. Gözleri açık, küçük hareketleri var ama konuşamıyor, bilinci tam olarak açık değil. Oral yolla beslenemediği için midesine tüp takılıp öyle beslenecek. Evde bakım hastası olarak taburcu oluyor. Eski haline dönmesi mümkün görünmüyor ama zaman içinde durumu belli olacak" demişti.

ARTIK KONUŞUP YÜRÜYEBİLİYOR

Hastanede fizik tedavisi süren Ece Çelik, artık yürüyüp konuşmaya başladı. Halen konuşma ve yürümeyle ilgili terapi gören hastasının son durumu hakkında bilgi veren Yrd. Doç. Dr. Özsoy, "Çok önemli ameliyatlar yapıldı ve tedaviler uygulandı. Bu bir ekip işiydi ve sadece doktorlarla olacak bir şey değildi. Bu ekibin başında Ece var. Ece kendi çabasıyla ve isteğiyle yaşama tekrar döndü. Durumu gayet iyi. Artık yürüyor, konuşuyor ve gezip dolaşabiliyor" diye konuştu.
Doğan Haber Ajansı
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