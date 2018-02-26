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THY ile İÜ arasında iş birliği

THY ile İstanbul Üniversitesi arasındaki anlaşmayla Türkiye'nin ilk "Havacılık Psikolojisi Araştırmaları Enstitüsü" kuruldu.
26 Şubat 2018 22:57
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THY ile İÜ arasında iş birliği

Türk Hava Yolları (THY) ile İstanbul Üniversitesi (İÜ) iş birliğinde Türkiye'nin ilk "Havacılık Psikolojisi Araştırmaları Enstitüsü" kuruldu.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, THY İnsan Kaynakları Başkanlığı koordinasyonunda Ocak 2017'de başlatılan ve geçen ay başarıyla tamamlanan proje ile daha önce Alman Havacılık ve Uzay Merkezi (DLR) ile yürütülen kokpit seçim süreçlerindeki teknik olmayan yetkinliklerin değerlendirildiği mülakatlar, bu ay itibarıyla İÜ bünyesindeki enstitüde düzenlenmeye başladı.

THY Genel Yönetim Binası'nda konuyla ilgili tanıtım töreni düzenlendi.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, burada yaptığı açıklamada, "Bayrağımızı dünyanın 121 ülkesinde gururla dalgalandırdığımız gibi ülkemizde her geçen gün daha da yoğunluk kazanan yerlileşme ve millileşme çalışmalarına bu vesileyle de katkı sağlıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Uygulamaya aldığımız programdan önce yurt dışından ithal ettiğimiz bu hizmeti bundan böyle ülkemizin değerli akademisyenlerinden temin etmiş olacağız. Bu, hem ülkemiz hem de bizler için büyük bir onur." ifadelerini kullandı.

İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ise İstanbul Üniversitesi'nin bu çalışma ile bilimsel bilgiden toplumsal olarak faydalanılmasını mümkün kıldığını kaydetti.

Üniversite ile THY arasındaki iş birliğinin ilerleyen zamanlarda kişilik envanteri uygulamaları, ideal profil çalışmaları gibi farklı düzlemlerde devam edeceğini aktaran Ak, "Önümüzdeki yıllar içinde, üniversitemizin bilgi ve yetenek testlerini içine alan bir laboratuvar için de yine THY ile iş birliği içinde olmayı hedefliyoruz. 'İÜ Havacılık Psikolojisi Araştırmaları Enstitüsü' ile bu ortak çalışmalarımızın, ilerleyen zamanlarda havacılık psikolojisi ve havacılıkta insan faktörleri alanında açılacak yüksek lisans ve doktora programları ve havacılık alanındaki bilimsel araştırmalarla da devam etmesini amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Enstitünün psikiyatri, psikoloji, örgütsel davranış ve insan kaynakları gibi konu başlıklarında uzman olan akademisyen ve psikologların oluşturduğu değerlendirme kurulu üyeleri; bir yıl boyunca THY, havacılık kavramları ve mevzuatı, pilot yetkinlikleri ve yetkinlik bazlı mülakat gibi konular üzerinde de uygulama ve gözlemleme imkanı buldukları eğitimler aldı.

Proje ayrıca, daha önce yurt dışından ithal edilen hizmete alternatif oluşturması, dünyanın sayılı havacılık enstitülerinden biri olma hedefiyle kurulması ve bu alanda nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine olanak sağlaması dolayısıyla "YÖK Üstün Başarı Ödülleri" kapsamında Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde, "Üniversite Sanayi İş Birliği" ödülüne layık görülmüş, takdimi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilmişti.
Anadolu Ajansı
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