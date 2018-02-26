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Geleceğin işlerini kurduran destek

ODTÜ TEKNOKENT desteğiyle TÜBİTAK BİGG Programı'ndan yararlanan girişimciler, hayallerindeki işleri hayata geçirme fırsatı yakalıyor.
26 Şubat 2018 23:02
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Geleceğin işlerini kurduran destek

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) teknoloji geliştirme bölgeleriyle yaptığı iş birliği sayesinde girişimcilerin hayallerindeki birçok yenilikçi fikir hayata geçiriliyor.

TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Programı (BİGG) kapsamında sunulan teknogirişim sermayesi desteğiyle teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirleri, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürülüyor.

Program, teknokentler, teknoparklar ve teknoloji transfer ofisleri aracılığıyla uygulanıyor.

ODTÜ TEKNOKENT de programın "1. aşama uygulayıcısı" olarak girişimcilere sermaye desteğine erişim için imkan sağlıyor.

T-BİGG programı kapsamında bugüne kadar 611 ekip ile 1. aşama faaliyetleri yürüten ODTÜ TEKNOKENT, girişimcilere eğitim kampı, deneyimli kişilerden mentorluk ve danışmanlık hizmeti, yatırımcılar ile görüşme, fikir alışverişi ve 2. aşama değerlendirmeleri için gereken iş planı eğitimleri sundu.

Topraksız tarım projesi hayata geçiyor

ODTÜ TEKNOKENT'te "UpTechlabs" şirketini kuran Prof. Dr. Murat Aşkar ve Mert Kalaycı, TÜBİTAK BİGG 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı kapsamında ve ODTÜ TEKNOKENT T-BİGG programıyla iş fikrini geliştirerek 150 bin lira hibe almayı başardı.

"Smart Garden" projesiyle Türkiye'de tarım alanlarında yüzde 40'ları bulan ürün kayıplarının, topraksız tarım ve LED uygulamasıyla son bulması hedefleniyor.

Aydınlatma sistemi, iklimlendirme kontrolü, topraksız tarım ve Endüstri 4.0'ın yeniliklerinin birleşimiyle hayata geçirilen projeyle topraksız tarımda, LED ile beraber daha az enerji harcanarak bitkiye fotosentez adına gerekli olan ışık dalga boyları istenilen boyutta verilebilecek. Böylece domatesten salatalığa, çilekten safrana kadar farklı sebzeler, endüstri bitkileri ve meyveler topraksız tarım ve LED uygulamalarıyla yetiştirilecek.

Öncelikli alanlar

Teknoloji ve yenilik odaklı fikri olan girişimciler için bu yılki başvurular 28 Şubat'ta sona erecek.

TÜBİTAK tarafından önceliklendirilen; ileri imalat, Sanayi 4.0, akıllı ulaşım, temiz verimli enerji, sağlık ve iyi yaşam, sürdürülebilir tarım ve beslenme alanları baz alınarak hazırlanan yeni programla daha çok sayıda ve nitelikte girişimcinin desteklenmesi hedefleniyor.
Anadolu Ajansı
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