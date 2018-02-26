10 maddede okul seçimi

Mart ayının gelmesiyle çocuğu anaokulu-ilkokul çağına gelmiş tüm anne-babalar okul seçimi yüzünden kafası karışık. Yakın çevresinden fikir alanlar, okul araştıran, okul görüşmeleri, ebeveynlerin hayalleri ile okulların gerçekleri çakışıyor.

Gönül rahatlığıyla okul seçmek, çocuğu için doğru seçimi yaparken kendi beklentilerini karşılayacak ve uzun dönem devam edebileceğin okulu seçmek ebeveynler için pek çok alternatif okul ve eğitim sistemi içinde çok zor görünse de aslında belli başlı kriterler işleri biraz kolaylaştırıyor.

Üstelik yakın zamanda yapılan Özel Okul Tercih Fuarı gibi fuarlar sayesinde bence artık bu tip kararları vermek için tüm haftasonunu okulların tanıtım günlerinden harcama dönemi sona eriyor.

Gelelim kriterlere, ebeveynlerin talepleri ile şekillenen okul seçenekleri için genel geçer kriterler;

1) Aslında okul seçerken sizin, anne-baba olarak hayallerinizden çok çocuğunuzun karakteri, yeteneği ve gelişmesini istediğiniz özelliği olmalı. Örneğin, özgüven eksikliği yaşayan bir çocuğunuz varsa baskıcı ve eğitim konusunda fazlaca disiplinli bir okul seçmeniz, çocuğunuzun girişimci tarafını baskılayıp sadece komut alan bir birey haline gelmesine sebep olabilir.

2) Çocuğunuzun hangi yöne yatkın olduğunu kestiremediğiniz noktada mutlaka bir pedagogtan yardım almanızı tavsiye ederim. Okul seçimi öncesi bir oyun terapisi sayesinde bu kolaylıkla anlaşılabilir.

3) Kendi hayallerinizi bir kenara bırakın. Çocuğunuza kulak verin.

4) Okulun eve yakın olması, çocuğun serviste veya siz götürüp getirseniz bile yolun kısa olması her zaman tercih edilesi bir durumdur. Erken kulak verin.

5) Okulun eve yakın olması, çocuğun serviste veya siz götürüp getirseniz bile yolun kısa olması her zaman tercih edilesi bir durumdur. Erken uyanmak kadar okul sonrası serviste uyuyakalmak gibi durumlar çocuğu eve geldiğinde olduğundan fazla yoracak, motivasyon ve enerjisinde düşüşe sebep olacaktır.

6) Doğa ile iç içe veya daha şehir merkezinde okul seçmek yine tamamen sizin tercihiniz olsa da , çocukların hegün mutlaka temiz hava almasını sağlayan bir okul tüm ebeveynler için önemli bir kriterdir.

7) Son dönemde pek çok eğitim sistemi ülkemizde konuşuluyor, montessori, pdr ,pyp gibi sorgulamaya yönelik, kabul etmeden önce sorgulamayı öğreten sistemleri hepimiz destekliyoruz. Sistemsel anlamda tercihi yine çocuğunuzu dinleyerek yapmanızı tavsiye ederim.

8) Sosyal, spor ve sanatsal aktiviteleri içinde barındıran okulları tercih etmeniz son dönemde çok yaygınlaşan haftasonu kurslarından çocuğunuzu muaf tutabilmek adına oldukça iyi bir seçenek olur diye düşünüyorum. Böylece tüm hafta tam gün okulda olan ve henüz yaş olarak küçük çocukların haftasonu dilediğince dinlenme ve eğlenme haklarını ellerinden almamış oluruz.

9) Ebeveyn olarak, okul yönetiminin sizi dinlemesi, geri bildirimlerinizi önemseyip aksiyon alan bir okul olması çok önemli bir kriter.

10) Okul içerisinde ve çevresinde güvenlik maalesef son yaşanan olaylardan sonra en önemli kriterlerden biri.

Bunun gibi pek çok kriter sayılabileceği gibi aslında okul seçimi yaparken çocuğunuzun ilk senesinde sanırım hem okula hem de çocuğunuza bir şans verip çocuğunuzun okulu ne kadar seveceğini gözlemlemek çok doğru olur. Her ne kadar doğru okul seçimini ilk başta yapabilmek adına çok çaba sarfetsek de bu kadar seçeneğin olduğu bir dönemde bu biraz şans işi.