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Elon Musk'tan bir çılgın proje daha!
Geçtiğimiz yıl Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev alan ve bu dönemde yaptığı paylaşımlar ile Twitter ve Instagram üzerinde hatırı sayılır bir kitle edinen İngiliz astronot Tim Peake, uzaya gönderdiği Tesla aracıyla gündemden düşmeyen Elon Musk ile ilgili yeni bir iddia ortaya attı.
Uzay İstasyonu'nda tam 188 gün geçiren İngiliz astronot Tim Peake, SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın yeni çılgın planını açıkladı.
Peake, geçtiğimiz haftalarda uzaya Tesla aracını fırlatarak adından sıkça söz ettiren Elon Musk'ın 20 yıl içerisinde Mars'a insan taşımacılığını başlatacağını öne sürdü.
İngiliz astronot, 2040 yılına kadar Kızıl Gezegen'e insan taşımacılığının başlatılacağını belirtirken, 2030'un son döneminde bu projenin gerçekleşmiş olmasını beklediğini açıkladı.
Falcon Heavy projesi kapsamında gerçekleşmesi beklenen tura kaç kişinin katılacağını bilmediğini açıklayan Peake, 'Uzayla ilgili yeni bir keşif dönemine giriyoruz. Bu çok heyecan verici bir gelişme' dedi.
Öte yandan İngiliz astronot, Ay'ın yörüngesinde inşa edilmesi planlanan yeni uzay istasyonu Deep Space Gateway hakkında da bilgi verdi.
Peake, projenin 2020'lerin ortasında gerçekleşmesini beklediklerini belirtirken, projenin Uluslararası Uzay İstasyonu Projesi'nin sahip olduğu en büyük uzay projesi unvanını elinden alacağını da söyledi.
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