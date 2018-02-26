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İlköğretim Kurumları haftalık ders çizelgesinde değişiklik
İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesinde Yapılan Değişiklik
MEB Temel Eğitim genel Müdürlüğünden yaplan açıklama
İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesinde Yapılan Değişiklik
Genel Müdürlüğümüze gelen görüş ve öneriler doğrultusunda İlköğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi yeniden güncellenmiş ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 19.02.2018 tarihli ve 58 sayılı Kararıyla kabul edilmiştir.
Genel Müdürlüğümüze gelen görüş ve öneriler doğrultusunda İlköğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi yeniden güncellenmiş ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 19.02.2018 tarihli ve 58 sayılı Kararıyla kabul edilmiştir. Çizelgeye göre; seçmeli dersler arasında "Sosyal Bilimler" alanında 8. sınıflarda haftada 2 ders saati okutulmak üzere "Ortak Türk Tarihi" dersine yer verilmiştir.
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