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İlköğretim Kurumları haftalık ders çizelgesinde değişiklik

İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesinde Yapılan Değişiklik
26 Şubat 2018 23:47
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İlköğretim Kurumları haftalık ders çizelgesinde değişiklik

MEB Temel Eğitim genel Müdürlüğünden yaplan açıklama

İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesinde Yapılan Değişiklik

Genel Müdürlüğümüze gelen görüş ve öneriler doğrultusunda İlköğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi yeniden güncellenmiş ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 19.02.2018 tarihli ve 58 sayılı Kararıyla kabul edilmiştir.

Genel Müdürlüğümüze gelen görüş ve öneriler doğrultusunda İlköğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi yeniden güncellenmiş ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 19.02.2018 tarihli ve 58 sayılı Kararıyla kabul edilmiştir. Çizelgeye göre; seçmeli dersler arasında "Sosyal Bilimler" alanında 8. sınıflarda haftada 2 ders saati okutulmak üzere "Ortak Türk Tarihi" dersine yer verilmiştir.
Memurlar.Net
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