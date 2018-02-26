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Motosikletçileri darp eden 4 minibüsçü gözaltına alındı

Motosikletçileri darbeden minibüsçülerden 4'ü gözaltına alındı
26 Şubat 2018 23:53
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Motosikletçileri darp eden 4 minibüsçü gözaltına alındı

Kadıköy'de yolcu almak için aniden duran minibüse çarpmamak için fren yapan motosikletli Samet Yüksel (21) ve Seren Okur'u (20) darp eden 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Maltepe'den Kadıköy istikametine motosikletle giden Yüksel ve Okur, Kadıköy Belediyesi yakınlarına geldiğinde önünde seyreden minibüs aniden durdu.

Motosikleti kullanan Samet Yüksel, minibüse çarpmamak için frene bastı. Yüksel ve Okur'un minibüs sürücüsüne tepki göstermesi üzerine aralarında tartışma çıktı.

Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine minibüs sürücüsü ve yanındaki kişi, motosikletli Yüksel ve Okur'u darp etti.

Aldığı darbelerle hastaneye kaldırılan Seren Okur, daha sonra emniyete giderek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili çalışma başlatan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerden S.K.'nin ardından, Ş.K. ve Y.K. ve T.O.O'yu yakalayarak gözaltına aldı.

T.O.O'nun çeşitli suçlardan suç kaydı olduğu ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı
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