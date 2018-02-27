27 Şubat 2018'den önemli gündem başlıkları

- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

- Yıldırım, TBMM'de Azerbaycan ve Gürcistan Parlamentoları Dışişleri Komisyon üyelerini kabul edecek, Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu'nda ATO Olağan Meclis Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.30/15.30/17.00)

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sheraton Otel'de Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı Said Bouhadja'yı kabul edecek ve ardından Türkiye-Cezayir İş Forumu'na katılacak.

- Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülaziz Bouteflika ile Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda bir araya gelecek Erdoğan, daha sonra Cezayir Millet Konseyi Başkanı Abdelkader Bensalah tarafından Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülaziz Bouteflika adına El Auriassi Otel'de verilecek devlet yemeğine katılacak.

(Cezayir)

2- Cumhurbaşkanı Vekili ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır ile Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Samed Seyidov ve Gürcistan Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Sophie Katsarava'yı kabul edecek.

(TBMM/14.30)

3- AK Parti, CHP, HDP ve MHP grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/11.15/13.30/12.30/10.30)

4- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Azez/Afrin)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Soma'da Maden Şehitliği ile Soma Türk-İş Madenciler İlkokulu'nu ziyaret edecek.

(Manisa/14.00/14.30)

2- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ürdün'ün Ankara Büyükelçisi İsmail İssa Rifaie'yi kabul edecek.

(Ankara/15.00)

3- TBMM'den

- Genel Kurulda, İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı görüşülecek.

(TBMM/15.00)

- TBMM Anayasa Komisyonu'nda, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak.

(TBMM/16.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, GSMA Mobile World Congress 2018'de, Haberleşme Genel Müdürlüğü ile ONF (Open Networking Foundation) arasında imzalanacak protokole ilişkin törene katılacak, Türk stantlarını ziyaret edecek ve firmaların üst düzey temsilcileriyle öğle yemeğinde bir araya gelecek.

(Barselona)

2- TÜİK, bu yılın şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksi ile geçen yılın 4. çeyreğine ilişkin sanayi iş gücü, ticaret ve hizmet endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- Darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı dava, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde sürecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı belirlenen Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davası, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişimi sırasında Selimiye'de bulunan 1. Ordu Komutanlığında yaşananlar ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün Üsküdar yerleşkesinin ele geçirilmeye çalışılmasına ilişkin 128 sanığın yargılanmasına Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- Darbe girişiminde Mahmutbey gişelerinin kapatılmasına teşebbüs edilmesi ve Ispartakule'deki olaylarla ilgili 10'u tutuklu 36 askerin yargılandığı dava, Bölge Adliye Mahkemesinde sürecek.

(İstanbul/10.00)

2- İstanbul'da oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen ve 39'u emniyet mensubu 46 kişinin şehit edildiği, 243 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin 10 sanığın, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Teleset Mobilya Akhisarspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

(Manisa/20.30)

2- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Fenerbahçe-Agel, D Grubu'nda ise Galatasaray-VakıfBank maçları yapılacak.

(İstanbul/17.00/20.30)

3- Voleybol Erkekler CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında Ziraat Bankası, deplasmanda Belçika temsilcisi Lindemans ile karşılaşacak.

(Aalst/22.30)

4- Voleybol Erkekler Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında Maliye Piyango, deplasmanda Bulgaristan temsilcisi Montana Volley ile karşı karşıya gelecek.

(Mladost/19.00)

5- Voleybol Kadınlar Challenge Kupası çeyrek final rövanşında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Belçika'nın Hermes takımını konuk edecek.

(Bursa/18.00)