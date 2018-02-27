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Destekleme kurslarında kimler öncelikli olarak görevlendirilir?
MEB, müdürlerin destekleme kurslarına kendilerinin öncelikli olarak görevlendirmemesi için uyarıda bulundu
MEB'den destekleme kurslarında müdürlere uyarı
MEB, müdürlerin destekleme kurslarına kendilerinin öncelikli olarak görevlendirmemesi için uyarıda bulundu.
MEB, destekleme kurslarında öncelikle talepte bulunan kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin görevlendirilmesi gerektiğini, ihtiyacın bu şekilde karşılanamaması halinde kurs merkezi müdür ve müdür yardımcılarının görevlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Yazıda ayrıca öğretmen ihtiyacının bu şekilde de devam etmesi halinde, ilçe milli eğitim müdürü tarafından çalışmasına onay verilen ücretli öğretmenlerin görevlendirilebileceği belirtildi.
İŞTE MEB'İN RESMİ YAZISI
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