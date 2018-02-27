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Ankara'da, şehir magandaları terör estirdi
Ankara'da araçlarıyla yol kesen şehir magandaları, alt geçit içinde silahlarını art arda ateşleyerek terör estirdi
Olay, akşam saatlerinde Çankaya'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmet İnönü Bulvarı üzerinden Ümitköy istikametinde araç konvoyu yapan şahıslar, alt geçidin orta yerinde durarak yolu trafiğe kapattı. Daha sonra otomobilden inen şahıslar, ellerindeki tabancalarla etrafa rastgele ateş açmaya başladı.
Bağırarak ateş açmaya devam eden magandalar, çirkin eğlencelerini dakikalarca sürdürdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Görüntülere bulvarın orta yerinde hiç kimseye aldırmadan ateş eden magandalar yansıdı.
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