Mehmetçiklere 'selam ve dua' gecesi düzenlendi

Sincan Belediyesince Sincan Spor Salonu'nda, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı dolayısıyla "Sincan'dan Kahraman Mehmetçiklerimize Selam ve Dua Gecesi" programı düzenlendi.

Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralananlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsının, politikasının ve vizyonunun yerli ve yabancı düşmanların hedefinde olduğunu söyleyen Yazıcı, "Söz konusu vatansa gerisi teferruattır.' sözü hem 15 Temmuz'da hem de bugün Afrin olaylarında tebarüz ediyor. Milletin şahsında canlılığını koruyor." ifadesini kullandı.

AK Parti hükümetlerinde gerçekleşen savunma sanayi projelerine değinen Yazıcı, "Hükümetlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ordumuza bu kazanımları sağlayamamış, bu öngörü içerisinde olamamış, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki hassasiyeti icraata dönüştürülmemiş olsaydı, Türkiye, Fırat Kalkanı ve Afrin operasyonunu gerçekleştirme konusunda o kadar rahat olamazdı. Bunların kıymetini bilelim. Bunları takdir edelim." diye konuştu.

"DEVLETİMİZİN SINIRIYLA OLAN TEMASINI KESTİ"

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Zeytin Dalı Harekatı'nda 2 binden fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, "Bu akşam itibarıyla bu harekatta çok önemli bir merhaleye erişilmiş durumda. Ordumuz ve alanda birlikte mücadele etmiş olduğu Özgür Suriye Ordusu, teröristlerin devletimizin sınırıyla olan temasını kesmiş ve hilali oluşturmuş durumda." dedi.

Bölgenin kısa zamanda teröristlerden temizleneceğini vurgulayan Şahin, Türkiye'nin harekattaki amacının devletin bekasını ve milletin huzurunu tesis etmek olduğunu dile getirdi.

"OPERASYONLAR SAYESİNDE ZİRVE YAPTI"

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ise FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yükselen milli birlik ve beraberlik ruhunun sınır ötesi operasyonlar sayesinde zirve yaptığını söyledi.

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Musa Özalkan'ın babaevinin Sincan ilçesinde olduğunu anımsatan Ercan, "Her kesimden vatandaşımız bir şeyler yapmak istedi. Biz de en azından manevi olarak Mehmetçiklerimizin yanında olduğumuzu göstermek için bu 'selam ve dua gecesini tertip ettik." diye konuştu.

Öte yandan programda, şehit Musa Özalkan'ın babası Selahattin Özalkan'a bayrak ve Kuran-ı Kerim hediye edildi.

Programa katılanlar arasında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, şehit Özalkan'ın ağabeyi Hakimler ve Savcılar Kurulu Müfettişi Necip Özalkan da yer aldı.