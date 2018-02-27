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Meteoroloji'den Batı Karadeniz'de fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'de fırtına beklendiği uyarısında bulundu.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de bugün (Salı) sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde, yer yer 9 kuvvetinde fırtına olacağı belirtildi. Fırtınanın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bildirilirken, bu nedenle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısı yapıldı.
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